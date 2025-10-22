Погода
Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших в Оше и Новопокровке

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагических происшествий, произошедших в последние дни в городе Ош и в селе Новопокровка Ысык-Атинского района, сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о пожаре в городе Ош, унесшем жизни шестерых наших соотечественников - матери и её пятерых детей, а также о трагедии на заводе в селе Новопокровка, где в результате взрыва цементной цистерны погибли двое рабочих.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

Разделяю вашу боль и горе. Пусть Всевышний дарует вам терпение и силы пережить эти тяжелые утраты, а души усопших обретут вечный покой.

Государственные органы примут все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - сказал глава государства в своем соболезновании.

Президент Садыр Жапаров также поручил МЧС и профильным министерствам принять исчерпывающие меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров.

"С наступлением холодов повышается угроза их возникновения при использовании электроэнергии и отопительных приборов в частных жилых домах, а также на производственных объектах.

Необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности и обеспечить безопасность граждан", - отметил глава государства.


