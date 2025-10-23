Погода
В Ростове-на-Дону эксперты обсудят будущее Большого Кавказа и ЦА

- Светлана Лаптева
В Ростове-на-Дону 24 октября на площадке Дом кино "Союза кинематографистов Российской Федерации" пройдет I Международная конференция на тему: "Современные тенденции развития стран Большого Кавказа и Центральной Азии в многополярном мире".

Мероприятие соберет ведущих российских и зарубежных специалистов для анализа ключевых политических, экономических и социальных процессов в стратегически важных регионах.

Организаторами конференции выступает АНО "Центр медиастратегий" и Кафедра востоковедения Института социологии и регионоведения (ИСиР) Южного Федерального Университета (ЮФУ).

В центре дискуссий - широкий круг вопросов, определяющих современную региональную повестку. Участники из России и стран Центральной Азии обсудят влияние России, Китая, Турции, Ирана, ЕС и США, на политику стран Кавказа и Центральной Азии в обеспечении стабильности и безопасности.

Ключевые темы для обсуждения:

  1. идеология и общество: феномен пантюркизма и его влияние на общественно-политические процессы;
  2. геополитическое соперничество: анализ стратегий и интересов крупнейших мировых игроков в регионе;
  3. безопасность и урегулирование конфликтов: пути решения застарелых проблем (Карабах, Афганистан) и внутренних противоречий;
  4. экономика и сотрудничество: развитие транспортных и энергетических коридоров, влияние санкций и переориентация экономических связей;
  5. миграция и человеческий капитал: тенденции миграционных процессов и управление трудовыми ресурсами;
  6. гуманитарное измерение: продвижение изучения русского языка в Центральной Азии как инструмент укрепления взаимопонимания и российских культурно-цивилизационных ценностей.

"Проведение этой конференции в Ростове-на-Дону не случайно. Наш город исторически является вратами на Кавказ и важным интеллектуальным центром востоковедения. Сегодня как никогда важен трезвый, экспертный анализ сложных процессов, происходящих на стыке Европы и Азии. Мы готовы создать для такого диалога открытую и профессиональную площадку", – отметил директор АНО "Центр медиастратегий" Марк Быков.

Партнерами и информационными спонсорами мероприятия выступают: клуб региональных экспертов "Пикир" (Кыргызстан), Кыргызско-Российский славянский университет имени Бориса Ельцина (Кыргызстан), Союз кинематографистов России, Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" (Абхазия), Всемирный абхазо-абазинский конгресс (Абхазия), сетевое издание "Южная служба новостей", газета "Вечерний Бишкек" (Кыргызстан), сетевое издание "Панорама", новостной портал "Азиатский Экспресс", медиахолдинг "Дон-медиа". Форум проходит при финансовой поддержке Гуманитарного фонда "Кавказ – Новые горизонты".

Участники - известные эксперты в области политологии: заведующий кафедрой востоковедения Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Виктор Харченко, директор АНО "Центр медиастратегий" Марк Быков; заведующий кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-Российского Славянского университета Виталий Панков, ведущий специалист Центра историко-культурного наследия Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина Нурлан Досалиев, аналитик-публицист из Казахстана Антон Бударов.


Теги:
Россия, Центральная Азия
