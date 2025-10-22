Погода
Камчыбек Ташиев подарил квартиру заслуженному артисту КР Азиреткулову

Сегодня, 22 октября 2025 года, председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев оказал помощь заслуженному артисту КР в области культуры Азиреткулову Хабибилле Мустапакуловичу, который нуждался в жилплощади, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ранее через Жогорку Кенеш на имя председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева было направлено обращение музыканта и композитора Хабибиллы Азиреткулова, имеющего в семье несовершеннолетних детей, о необходимости улучшения жилищного положения, так как он долгие годы проживал на съемной квартире.

В результате обращения Хабибилле Азиреткулову были выданы ключи от 2-комнатной квартиры в одном из микрорайонов Бишкека для улучшения его тяжелых жилищных условий.

Стоит отметить, что Хабибилла Азиреткулов всю свою жизнь проработал в сфере культуры и никогда не жил в собственном доме. У него 8 детей, четверо из которых взрослые. В настоящее время он достиг пенсионного возраста и, в свои 66 лет работает учителем музыки в одной из средних школ Бишкека.

Сегодня в соответствии с поручениями президента нашей страны руководство Государственного комитета национальной безопасности уделяет внимание удовлетворению потребностей всех отраслей, в том числе и сферы культуры.

Так, в этом году председатель Государственного комитета национальной безопасности, генерал-полковник Камчыбек Ташиев сдал в эксплуатацию спортивный зал для Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой, а также началось строительство нового современного учебного корпуса".


