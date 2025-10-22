Погода
В Кыргызстане обновят и переиздадут все школьные учебники к 2028 году

В течение ближайших трех лет все образовательные учреждения Кыргызстана будут полностью обеспечены учебниками на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках. Об этом сообщила заместитель директора издательского дома "Окуу китеби" Аида Ишеналиева в эфире Биринчи радио.

По ее словам, Министерство просвещения поставило перед издательским домом задачу обеспечить школы всей страны всеми необходимыми учебными материалами в соответствии с обновлёнными образовательными стандартами.

"Наше предприятие работает по четырём основным направлениям. Первое - редакторский отдел, где готовятся учебники к печати. Второе - отдел экспертизы, где проверяется соответствие учебников образовательным и предметным стандартам, после чего им присваивается гриф Министерства просвещения. Также у нас есть отдел, который взаимодействует с библиотеками и занимается распространением учебников, и IT-отдел", - рассказала Ишеналиева.

Она отметила, что проблема нехватки учебников в Кыргызстане сохранялась долгие годы, и издательство активно работает над её решением.

"В 2024 году мы подписали соглашение с сингапурским издательским домом Marshall Cavendish. Учебники по математике, английскому языку, биологии, химии и физике для 1-2-5-7 классов были адаптированы и приведены к современным стандартам. Сейчас они уже распространяются по учебным заведениям", - сообщила замдиректора.

Издательство "Окуу китеби" сотрудничает с ОАО "Учкун", где осуществляется печать учебников. Перед изданием каждая книга проходит несколько этапов подготовки.

"По каждому учебнику создаётся рабочая группа из 20–30 специалистов - учёных, практиков, преподавателей. Кроме того, у нас работают собственные редакторы, корректоры, верстальщики. В итоге над одним учебником трудятся порядка 100 человек", - подчеркнула Ишеналиева.

По информации издательского дома, комплексная программа обновления учебников рассчитана до 2028 года и призвана устранить дефицит учебных материалов во всех школах страны.

Источник: Кабар


школа, Кыргызстан, учебники
