"Науку выгоняют на улицу": ученых Института водных проблем выселяют

Научные сотрудники Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызстана оказались в сложной ситуации, когда институт, по их словам, фактически выселяют. Об этом рассказала в соцсетях научный сотрудник Гульбара Оморова.

"Наш институт окончательно выселяют. Нам, научным сотрудникам, выделяют всего 5–6 комнат в Институте геологии. Я решила рассказать об этом, потому что в тех условиях, куда нас переселяют, невозможно не то что работать - там просто невозможно находиться", - написала она.

С еe слов, ученые вынуждены в спешке собирать оборудование, приборы, полевое снаряжение, архивы и книги, накопленные десятилетиями.

"Вчера мы целый день упаковывали все: приборы, солнечные батареи, лодки, микроскопы, архивы, компьютеры, столы и стулья. Для одной только лаборатории опасных экзогенных гидрогеологических процессов нужно 2–3 комнаты, а таких лабораторий - пять. У каждой своя техника, материалы, книги. И теперь все это нужно куда-то девать… Куда? Выбросить? Раздать? Оставить и уйти?", - задается вопросом ученый.

Гульбара Оморова признается, что ей больно видеть, как разрушается то, что создавалось десятилетиями.

"Почему я до сих пор здесь? Потому что я люблю ледники, горы, озера: все, что связано с водой и экологией. Я делаю вклад в науку, пишу кандидатскую. Но я могу уехать куда захочу. Пишу не ради себя и ради тех, кто остается. Моих коллег, у которых нет выбора", - добавила она.

По еe словам, сотрудники института занимаются прикладной наукой: проводят исследования климата, гидрологии, мониторят ледники, измеряют сток рек, изучают прорывоопасные озера.

"Наш руководитель - единственный в стране специалист по прорывоопасным озерам и гидрогеологическим процессам. Это профессионал, за которым нужно ходить, чтобы успеть перенять его бесценный опыт. Но, кажется, это больше никому не нужно. Молодые специалисты не идут в науку. Говорят: "Зачем? Лучше пойти в сферу обслуживания, там хоть жить можно", - отмечает Оморова.

Пост Оморовой вызвал большой отклик среди ученых и сотрудников других лабораторий.