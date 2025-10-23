Погода
$ 87.32 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Они создали кыргызскую художественную школу

366  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева прошла лекция искусствоведа Айны Молдохматовой, посвященная становлению кыргызской художественной школы и роли Семена Чуйкова в ее создании. Разговор о событиях почти вековой давности неожиданно звучал как откровение, ведь именно в 1930-е годы в Киргизии появилось то, что можно назвать подлинным культурным рождением нации.

Семен Чуйков - художник, педагог, организатор

Семен Афанасьевич Чуйков стал тем человеком, который не просто писал картины, по сути именно он сформировал художественную среду в Кыргызстане. Благодаря его энергии во Фрунзе открылись первые выставки, была создана картинная галерея, а затем Союз художников Кыргызстана и художественное училище, которое теперь носит его имя.

Как рассказала Айна Молдохматова, идея показать кыргызстанцам подлинные шедевры пришла Чуйкову после одной из поездок в Москву. Он сумел убедить столичных чиновников выделить работы из фондов крупнейших музеев и привез во Фрунзе десятки полотен, в том числе из Третьяковской галереи. Проблема была лишь в одном - в городе не существовало подходящего помещения. Тогда Чуйков проявил смекалку: добился разрешения переоборудовать под галерею здание бывшего Никольского храма.

Именно с этой экспозиции, открытой в 1934 году, началась история современного Музея изобразительных искусств. Для жителей Фрунзе та выставка стала настоящим откровением. Люди впервые увидели живопись не на страницах газет, а воочию - яркую, эмоциональную, настоящую. Вскоре вокруг галереи начали объединяться молодые художники, которых вдохновлял пример Чуйкова.

Мальчик из Пишпека

Семен Чуйков родился в 1902 году в Пишпеке в семье служащих военного лазарета. С детства он говорил по-кыргызски, дружил с местными ребятами, слушал народные песни в юртах чабанов. Эти впечатления сформировали его художественное видение: любовь к природе, уважение к простому человеку, ощущение внутренней гармонии. Учеба в Ташкенте, затем в московском ВХУТЕМАСе открыла перед ним большой мир искусства. Но вернувшись домой, он понял, что его место здесь, где нужно нести культуру людям.

В 1930-е годы Чуйков развернул активную деятельность: создавал музеи, проводил выставки, помогал молодым мастерам поступать в художественные вузы. Под его влиянием выросло целое поколение художников, среди которых Гапар Айтиев, Сатар Акылбеков, Дуйшен Кожахметов, Абдылас Усубалиев, а позже и Суйменкул Чокморов.

Те, кого нельзя забывать

Однако становление кыргызского искусства - это не история одного имени. Рядом с Чуйковым стояли люди, без которых республиканская школа живописи просто не состоялась. Так, Владимир Витальевич Образцов, выпускник российских художественных курсов, стал первым профессиональным художником, работавшим в Киргизии. Он приехал сюда в начале 1920-х и организовал первую студию, где занимались юные таланты, в том числе будущий классик Гапар Айтиев.

Образцов был не только педагогом, но и инициатором создания Союза художников. Именно он предложил идею объединить мастеров кисти в одну организацию, а позже стал заместителем председателя Союза при Чуйкове.

Неоценим вклад и скульптора Ласло Месароша, приехавшего во Фрунзе в середине 1930-х. Именно он стал основоположником кыргызского скульптурного искусства. Он открыл мастерскую, занимался архитектурным оформлением городских зданий, создавал монументальные рельефы и портреты простых людей. Его работы до сих пор можно увидеть в столице - от элементов старого здания Национального банка до деталей интерьера Центрального вокзала.

Наследие, которое живет

Подытоживая можно сказать, что вклад Чуйкова, Образцова, Месароша и их учеников трудно переоценить. Они создали не просто художественное направление, а заложили основы культурной идентичности Кыргызстана. Их полотна и скульптуры учили видеть красоту в человеке труда, в родной земле, в обыденных вещах.

Картины Чуйкова "Мальчик с кукурузой", "Девочка в платке", "Полевые цветы" до сих пор пронизаны теплом, искренностью и верой в человека. Эти образы стали символами не эпохи, а самой страны, где искусство выросло из уважения к жизни. Созданная ими школа - это не просто страница истории, но и живая традиция, из которой черпают вдохновение современные художники в Кыргызстане. Главное, нам, потомкам, уметь благодарными и не забывать тех, кто внес неоценимый вклад в создание кыргызской художественной школы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451813
Теги:
художник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  