Они создали кыргызскую художественную школу

В Музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева прошла лекция искусствоведа Айны Молдохматовой, посвященная становлению кыргызской художественной школы и роли Семена Чуйкова в ее создании. Разговор о событиях почти вековой давности неожиданно звучал как откровение, ведь именно в 1930-е годы в Киргизии появилось то, что можно назвать подлинным культурным рождением нации.

Семен Чуйков - художник, педагог, организатор

Семен Афанасьевич Чуйков стал тем человеком, который не просто писал картины, по сути именно он сформировал художественную среду в Кыргызстане. Благодаря его энергии во Фрунзе открылись первые выставки, была создана картинная галерея, а затем Союз художников Кыргызстана и художественное училище, которое теперь носит его имя.

Как рассказала Айна Молдохматова, идея показать кыргызстанцам подлинные шедевры пришла Чуйкову после одной из поездок в Москву. Он сумел убедить столичных чиновников выделить работы из фондов крупнейших музеев и привез во Фрунзе десятки полотен, в том числе из Третьяковской галереи. Проблема была лишь в одном - в городе не существовало подходящего помещения. Тогда Чуйков проявил смекалку: добился разрешения переоборудовать под галерею здание бывшего Никольского храма.

Именно с этой экспозиции, открытой в 1934 году, началась история современного Музея изобразительных искусств. Для жителей Фрунзе та выставка стала настоящим откровением. Люди впервые увидели живопись не на страницах газет, а воочию - яркую, эмоциональную, настоящую. Вскоре вокруг галереи начали объединяться молодые художники, которых вдохновлял пример Чуйкова.

Мальчик из Пишпека

Семен Чуйков родился в 1902 году в Пишпеке в семье служащих военного лазарета. С детства он говорил по-кыргызски, дружил с местными ребятами, слушал народные песни в юртах чабанов. Эти впечатления сформировали его художественное видение: любовь к природе, уважение к простому человеку, ощущение внутренней гармонии. Учеба в Ташкенте, затем в московском ВХУТЕМАСе открыла перед ним большой мир искусства. Но вернувшись домой, он понял, что его место здесь, где нужно нести культуру людям.

В 1930-е годы Чуйков развернул активную деятельность: создавал музеи, проводил выставки, помогал молодым мастерам поступать в художественные вузы. Под его влиянием выросло целое поколение художников, среди которых Гапар Айтиев, Сатар Акылбеков, Дуйшен Кожахметов, Абдылас Усубалиев, а позже и Суйменкул Чокморов.

Те, кого нельзя забывать

Однако становление кыргызского искусства - это не история одного имени. Рядом с Чуйковым стояли люди, без которых республиканская школа живописи просто не состоялась. Так, Владимир Витальевич Образцов, выпускник российских художественных курсов, стал первым профессиональным художником, работавшим в Киргизии. Он приехал сюда в начале 1920-х и организовал первую студию, где занимались юные таланты, в том числе будущий классик Гапар Айтиев.

Образцов был не только педагогом, но и инициатором создания Союза художников. Именно он предложил идею объединить мастеров кисти в одну организацию, а позже стал заместителем председателя Союза при Чуйкове.

Неоценим вклад и скульптора Ласло Месароша, приехавшего во Фрунзе в середине 1930-х. Именно он стал основоположником кыргызского скульптурного искусства. Он открыл мастерскую, занимался архитектурным оформлением городских зданий, создавал монументальные рельефы и портреты простых людей. Его работы до сих пор можно увидеть в столице - от элементов старого здания Национального банка до деталей интерьера Центрального вокзала.

Наследие, которое живет

Подытоживая можно сказать, что вклад Чуйкова, Образцова, Месароша и их учеников трудно переоценить. Они создали не просто художественное направление, а заложили основы культурной идентичности Кыргызстана. Их полотна и скульптуры учили видеть красоту в человеке труда, в родной земле, в обыденных вещах.

Картины Чуйкова "Мальчик с кукурузой", "Девочка в платке", "Полевые цветы" до сих пор пронизаны теплом, искренностью и верой в человека. Эти образы стали символами не эпохи, а самой страны, где искусство выросло из уважения к жизни. Созданная ими школа - это не просто страница истории, но и живая традиция, из которой черпают вдохновение современные художники в Кыргызстане. Главное, нам, потомкам, уметь благодарными и не забывать тех, кто внес неоценимый вклад в создание кыргызской художественной школы.