Интервью президента Ассоциации нефтетрейдеров КР о ситуации на рынке ГСМ

Интервью с президентом Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбеком Эшатовым.

- Канатбек Советбекович, сколько составляет годовой объём потребления ГСМ в КР?

- Годовой объём потребления в стране оставляет около полутора миллионов тонн.

- Можно ли говорить о начале топливного кризиса в стране с учётом объективных тенденций?

- Ситуация не очень хорошая. Конечно, кризисом, наверное, нельзя назвать. Данной проблемой уже плотно занимается правительство: проводятся совещания на различных уровнях, а нефтетрейдеры плотно занимаются поиском возможных путей диверсификации.

- Из какой страны и в каком процентном выражении импортируются ГСМ в КР?

- Около девяносто процентов ГСМ, а может и чуть больше импортируются из России. На сегодняшний день отгрузка также продолжается, но хотелось бы интенсифицировать работу и объёмы отгрузок. Конечно, есть и другие страны, где можно приобрести ГСМ, но тогда произойдёт резкое удорожание. Поэтому, мы учитываем и социальную составляющую, чтобы для большинства это не было таким резким экономическим ударом.

- Из каких стран можно импортировать ГСМ в нашу Республику?

- Например, можно закупить в Иране или Азербайджане. Такие направления нефтетрейдерами тоже прорабатываются. Однако, в определённых странах есть внутренние ограничения и запреты на законодательном уровне. В такой ситуации мы обращаемся в кабмин КР с просьбой урегулирования ситуации.

- Россия отпускает Кыргызстану ГСМ беспошлинно. С другими странами сразу встанет вопрос экспортных пошлин и транспортной логистики…

- Да. Но, есть соседние страны, например, Казахстан. В этом случае транспортная логистика легче, однако есть законодательные барьеры в виде экспортной пошлины. Правительство Казахстана, исходя из экономической ситуации, может регулировать этот фактор. Так, весной текущего года, барьеры были смягчены и наши нефтетрейдеры завозили определённые виды ГСМ из Казахстана. То есть, Ассоциация нефтетрейдеров подсказывает и даёт сводную информацию правительству КР, где и как можно оптимизировать поставки ГСМ в страну. Таким образом, мы тоже работаем над тем, чтобы не произошло резкого удорожания ГСМ и не образовался дефицит.

- О диверсификации уже говорилось достаточно много. Одним из путей является переработка нефти на территории КР. Как сейчас обстоит данный вопрос?

- До пандемии внутренняя потребность в нефтепродуктах покрывалась на двадцать пять процентов местным производством. На текущий момент времени наши нефтеперерабатывающие заводы активно проходят техническую модернизацию. В следующем году данная работа над обновлением должна завершиться и завод должен выпускать ГСМ более высокого экологического класса. По расчётам, только завод "Джунда" должен покрывать более половины потребностей страны в ГСМ. Плюс ещё существуют небольшие заводы. В перспективе мы должны сами покрывать все внутренние потребности в ГСМ.

- У нас не так много местного сырья для переработки. В любом случае, сырую нефть придётся импортировать. Просто в этом случае может удастся добиться снижения стоимости ГСМ за счёт внутренней переработки.

- В первую очередь надо на это рассчитывать. Например, тот же Казахстан добывает около ста миллионов тонн и порядка восьмидесяти процентов они реализуют на бирже. Там можно приобретать. Таким образом, если наши заводы заработают на полную мощность, то и ценовая политика должна измениться.

- Экологическая составляющая нашей беседы также крайне важна. Не секрет, что в страну завозится низкокачественное топливо, наносящее непоправимый ущерб, как экологии, так и здоровью населения. Существуют ли нормы и стандарты качества? Да и зачем вообще его завозить в страну?

- Согласно договору о вступлении в ЕАЭС, с 2019 года, наша страна должна была вообще прекратить импорт топлива ниже класса К4, то есть Евро-4. Но, поскольку наши заводу не прошли модернизацию и они вырабатывали класс топлива более низкого качества, то нам постоянно этот срок продлевали. Теперь же, в рамках единого рынка ЕАЭС, мы должны прийти к единому стандарту.

- То есть низкокачественное топливо производилось внутри страны, а более качественное завозилось извне?

- Не только. Если импортировалось топливо классом ниже, то оно должно было на отечественных заводах проходить процесс переработки для повышения экологического класса и получить сертификат. Только после этого оно могло идти на реализацию.

- Выходит все эти годы ничего не делалось?

- Сейчас заводы находятся на стадии модернизации, после чего импорт всех ГСМ ниже класса К4 должен быть прекращён.

- Глава Антимонопольной Службы пригрозил предпринимателям, которые, по его мнению, безосновательно поднимают цены на ГСМ. Он также сообщил, что у Службы есть спецплан действий на подобные случаи и пообещал пристальнейшим образом следить за ситуацией. Прошло несколько дней и тот же глава Службы сам себя дезавуировал. Он констатировал факт сложившейся обстановки на рынке и признался, что с учётом тенденций удерживать цены невозможно. Так ведь было? Либо мы упустили какие-то детали?

- Понимаете, Антимонопольная Служба и так очень плотно работает с нашими нефтетрейдерами. Они буквально знают каждую партию: объём, цену, транспортные расходы, налоги, заработную плату и так далее. В этом контексте, речь не идёт о получении сверхприбылей нашими нефтетрейдерами. Компании работают практически в режиме поддержания своего функционирования. Поэтому глава Службы чётко заявил, видя цены и прочие составляющие. Они прекрасно всё видят и никогда не допустят, чтобы нефтетрейдеры устанавливали и получали сверхприбыли.

- Так вот для чего тогда делать подобные заявления главе Антимонопольной Службы, если они и так всё знают. Просто выступить с заявлением ради самого заявления?

- Не могу комментировать. Но он сказал, что не могут удерживать цены. Видите ли, сегодня биржевые цены побили все рекорды. Оптовые отпускные цены с июля месяца повышаются буквально еженедельно.

- Какие у вас прогнозные оценки? Рост стоимости ГСМ продолжится?

- Предполагаю, что рост продолжится, так как в России часть заводов закрылись на проведение ремонтных работ. Плюс низкий уровень предложений со стороны этих российских заводов, где мы можем приобретать нефтепродукты.

- Выходит, что очередной виток инфляции не за горами, соответственно продукты питания вновь подорожают…

- Поэтому мы говорим, что наши компании сейчас зондируют, откуда можно доставить ГСМ в страну дешевле. Как раз, чтобы избежать или минимизировать негативные последствия для населения. Мы прекрасно понимаем, что удорожание энергоносителей хотя бы на сом, приведёт в других секторах экономики к эффекту повышения на три сома. Вот такая картина сейчас. Надеюсь, мы доступно донесли до населения всю информацию.

Беседовал Эрик ИСРАИЛОВ

Газета "Общественный рейтинг"