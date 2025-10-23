В Кыргызстане с 29 октября 2025 года пройдут Дни культуры России

С 29 октября по 2 ноября 2025 года в Кыргызской Республике состоятся мероприятия в рамках проекта "Дни культуры России в Кыргызстане".

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры РОСКОНЦЕРТ.

Цикл мероприятий откроется в Бишкеке концертной программой ведущих солистов российской эстрады. 29 октября на сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова выступят: заслуженная артистка России Пелагея, заслуженный артист России, победитель второго сезона шоу "Голос" Сергей Волчков, победительница третьего сезона телешоу "Голос" Александра Воробьева, золотая медалистка российского и международного этапов Дельфийских игр в категории "Народный вокал" Софья Онопченко, заслуженный артист Республики Татарстан, трубач Вадим Эйленкриг, артист Молодежной оперной программы Большого театра Николай Землянских и лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Тюрина (балалайка)

Концерт пройдет в сопровождении прославленного оркестра "Фонограф-Симфо Джаз" под руководством народного артиста России Сергея Жилина.

В этот же день в фойе Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова будет представлена фотовыставка Музея кино "На одном экране. Россия-Кыргызстан-Кино".

Также 29 октября в кинотеатре "Манас" состоится открытие Фестиваля российского кино.

После торжественной части гостей ожидает показ военного фильма "Август" и встреча с режиссером Никитой Высоцким.

В программе показов фестиваля с 30 октября по 1 ноября: драма "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, военная драма "В списках не значился" Сергея Коротаева, мультфильм "Доктор динозавров" Максима Волкова, спортивный байопик "Первый на олимпе" Артема Михалкова и фантастический экшн "Кракен" Николая Лебедева.

С 30 октября по 2 ноября на сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова состоятся показы спектаклей Театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" состоятся показы двух постановок: драмы "12", а также спектакля для юных зрителей "Сказка о потерянном времени" по мотивам одноименной сказки Евгения Шварца.