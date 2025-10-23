Погода
Бакетаев будущим депутатам: Сегодня не время для космических идей

- Бакыт Басарбек
Тридцать лет Кыргызстан жил в условиях парламентаризма и растворялся между фракциями и комиссиями. Опыт, безусловно, бесценный, но "экономика буксовала, реформы не двигались". Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"В народе созрел семантический код нашей кыргызской демократии - нужен сильный лидер". Именно поэтому в 2021 году народ выбрал президентскую Конституцию и поддержал курс на стабильность и развитие", - сказал он.

Страна в движении

По словам Бакетаева, сегодня результаты этих перемен видны каждому: в самых отдаленных селах строятся школы и дороги, обновляются больницы и мосты. Казна пополнилась миллиардами сомов, экономика растет, и впервые в истории Кыргызстан занял первое место по темпам роста среди стран СНГ.

"Как говорится, у работы глаза светятся, у безделья - зевают. Страна сегодня живет и строит", - подчеркивает эксперт.

Парламент должен помогать, а не мешать

Политолог отмечает: "Теперь важно, чтобы в новый парламент пришли ответственные и конструктивные депутаты. Те, кто умеет не только говорить, но и делать". Как сказал Конфуций: "Тот, кто указывает на ошибку, но не помогает ее исправить - сам совершает ошибку". Критика нужна, но только конструктивная. Палки в колеса - не способ политики. Народ устал от громких лозунгов и бессмысленных споров", - говорит политолог.

О "тараканах" и амбициях

У каждого человека свои тараканы в голове и это факт, утверждает Бакетаев.

"Но если эти тараканы начинают диктовать повестку парламента, то пора вызывать не пресс-службу, а санитарную службу. Кандидатам стоит честно спросить себя: "Я иду в парламент ради народа или ради селфи в депутатском кресле?" Ответ на этот вопрос покажет, кто готов служить, а кто просто хочет блистать на телевидении", - добавляет эксперт.

Реалисты вместо фантазеров

Сегодня, по его мнению, не время для космических идей.

"Некоторые кандидаты обещают "запустить ракеты в орбиту" или "запретить дожди по четвергам". Нам нужны реалисты, которые знают, что развитие страны начинается с дорог, фабрик, сельского хозяйства, переработки и туризма. Кто строит завод - тот строит будущее. Кто обещает чудеса - тот строит иллюзии", - отмечает Бакетаев.

Парламент - не театр

Народ ждет воспитанных, культурных и грамотных депутатов.

"Без дешевого пиара, без скандалов, без шоу. Политика - не сцена для актеров, а площадка для созидания. Сенека говорил: "Государство - великое дело, и к нему нельзя подходить с мелкой душой". Эти слова актуальны как никогда", - заключает политолог.

Главный вывод

Отдельно Бакетаев подчеркивает, что в новом парламенте закреплены женские места и их не могут занять мужчины.

"Это впервые в мире за всю историю парламентаризма. Пусть в парламент придут не те, кто ищет славы, а те, кто ищет смысла. Не те, кто строит карьеру, а те, кто строит страну. И тогда парламент станет не ареной амбиций, а опорой развития", - считает эксперт.


Теги:
парламент, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
