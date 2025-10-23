Погода
Посол Венгрии: Наши страны связывают общие корни и кочевнические традиции

- Нина Ничипорова
Сегодня – 23 октября - венгерский народ отмечает Национальный день Венгрии. А накануне посольством Венгрии в Кыргызстане был организован официальный прием по случаю большого национального торжества.

Судя по количеству гостей, у Венгрии много друзей в Кыргызстане. Поздравить венгерский народ с национальным праздником пришли известные политики, ученые, врачи, бизнесмены, послы и представители дипмиссий, аккредитованных в нашей стране, общественные и религиозные деятели.

В начале приема торжественно и величественно прозвучали гимны обеих стран. Гимн Венгрии, известный как "Боже, благослови венгров", - о национальной идентичности и единстве венгерского народа. Гимн Кыргызстана – о духе свободы народа и о его стремлениях к высотам. Но в гимнах-символах каждой из наций, хоть и разных по звучанию, чувствуются глубокая любовь народов обеих стран к родине и их надежды на благополучие. И в этом мы так схожи!

Как сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии Шандор Дороги, наши страны связывают общие корни и кочевнические традиции. И еще, конечно, стремление народов к независимости, национальному единству, толерантность и открытость.

Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги, открывший мероприятие, отметил важность даты 23 октября для венгерского народа.

- 23 октября – День начала революции 1956 года и освободительной борьбы, почитание памяти народа, восставшего против угнетения. Этот день напоминает нам о героизме и силе духа венгерского народа, стремление к независимости и справедливости, - подчеркнул Шандор Дороги. – Для венгерского народа по-прежнему важны идеи революции – свобода и суверенитет.

По словам господина посла, Венгрия высоко ценит дружеские отношения, которые объединяют наши близкие по духу народы и которые расширяются с каждым годом.

- В этом году мы отмечаем пятилетний юбилей открытия посольства Венгрии в Бишкеке. Чуть позже было открыто посольство Кыргызской Республики в Будапеште. С момента открытия посольств наши политические и дипломатические отношения активизировались. В 2020 году была подписана совместная Декларация о стратегическом партнерстве. Венгрия стала первой европейской страной, которая подняла отношения с Кыргызстаном на столь высокий стратегический уровень, - отметил посол Шандор Дороги. - Подписание Декларации о расширении стратегического партнерства в 2023 году стало очередной вехой отношений между нашими странами, подтвердило стратегическое партнерство двух стран и придало новое значение нашему сотрудничеству.

За прошедшие пять лет, как сказал посол, состоялись значимые визиты на высшем уровне и совместные мероприятия, очень важные для наших стран с точки зрения взаимного сотрудничества, поскольку они укрепляют отношения между нашими странами и открывают новые перспективы как для многостороннего, так и для двустороннего сотрудничества.

- Наши экономические отношения динамично развиваются. Нам отрадно наблюдать рост торгового оборота, экспорта обеих стран, что способствует не только развитию экономики, но и созданию рабочих мест и росту благосостояния наших народов, - добавил господин посол. – Создан Венгерско-Кыргызский фонд развития для поддержки проектов в сфере экономики по приоритетным для кыргызского правительства направлениям – энергетики, водной промышленности и сельского хозяйства. Капитал фонда был значительно увеличен до пятидесяти миллионов долларов.

Что касается культурно-гуманитарного сотрудничества, то, как отметил Шандор Дороги, здесь наши государства имеют много точек соприкосновения.

- За пять лет мы старались познакомить кыргызстанцев с венгерской культурой через различные выставки, концерты, литературные вечера, кинопоказы. За этот период посольством изданы книги, посвященные нашей общей истории, географическим исследованиям, литературным гениям венгерского и кыргызского народов. Это имеет большое значение для нас, так как Венгрия особенно чтит свое традиционное наследие, бережно хранит информацию о своем происхождении и заботится о своих исторических, географических и культурных корнях.

Очень значимым стал для нас проект по преподаванию венгерского языка, который стартовал в 2021 году в Ошском государственном университете. А с 1 сентября этого года он преподается и в Бишкеке. Также развивается сотрудничество в области образования. Недавно состоялся форум ректоров университетов двух стран, - рассказал посол.

- В 2016 году началась реализация стипендиальной программы Stipendium Hungaricum, и Венгрия распахнула свои двери для студентов из Кыргызстана. На сегодня Венгрия ежегодно предоставляет возможность бесплатного обучения для 200 граждан Кыргызской Республики. Образование и наука являются основой прогресса. Подготовка и воспитание молодых специалистов – это лучшие инвестиции в будущее наших стран, - отметил глава венгерской дипмиссии.

В заключение Шандор Дороги выразил большую надежду на то, что у Венгрии и Кыргызстана есть огромный потенциал для развития.

В своей приветственной речи заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Темирбек Эркинов сказал, что "хотел бы пожелать всего самого хорошего братскому венгерскому народу - благополучия, процветания, уверенности в себе и уверенности в нас как друге и стратегическом партнере".

- Между нашими странами стабильно и динамично развиваются отношения на всех уровнях. Имеются теплые, тесные контакты, взаимопонимание и глубокая поддержка. И в этом огромная ваша заслуга, господин Шандор Дороги, как Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Кыргызстане. Поздравляю вас и дружественный венгерский народ с Национальным днем Венгрии, - сказал заместитель министра.

За праздник, за дружбу стран и народов дипломаты и гости подняли бокалы с вином.


