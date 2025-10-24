Кыргызстан и Германия подготовят кадры для развития туризма

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев провёл встречу с Почётным Генеральным консулом Кыргызстана в Баварии и Тюрингии, заместителем сопредседателя кыргызско-германского Делового совета с германской стороны Райнхольдом Крэммелем.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-германского сотрудничества, а также подготовку к бизнес-форуму и заседанию Делового совета, которые состоятся в конце ноября 2025 года в Берлине.

Адылбек Касымалиев отметил положительную динамику двусторонних экономических отношений и подчеркнул значимость института Почётных консулов в укреплении деловых связей, привлечении инвестиций и развитии предпринимательства между Кыргызстаном и Германией. Он также напомнил о результатах бизнес-форума в Чолпон-Ате, где были подписаны меморандумы, открывающие возможности для долгосрочных совместных проектов.

Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки профессиональных кадров. Обсуждались перспективы реализации образовательных проектов, направленных на развитие технических специальностей и сферы услуг. Было отмечено, что развитие человеческого капитала и подготовка специалистов, в том числе для потребностей германского рынка, остаются приоритетным направлением сотрудничества.

Райнхольд Крэммель выразил признательность за конструктивный диалог и подчеркнул, что видит большой потенциал для расширения партнёрства не только в промышленности и образовании, но и в сфере туризма и HoReCa. Он отметил, что Германия готова делиться опытом по развитию устойчивой туристической инфраструктуры и созданию образовательных программ для подготовки кадров в этой области.

В завершение встречи Адылбек Касымалиев поблагодарил Почётного консула и членов германской части Делового совета за активное участие в развитии экономического диалога и подчеркнул, что Кыргызстан открыт для инвестиций и готов оказывать всестороннюю поддержку иностранным партнёрам.

По словам главы Кабинета Министров, предстоящие мероприятия в Берлине придадут новый импульс кыргызско-германскому партнёрству и станут важным шагом на пути укрепления взаимовыгодных связей между двумя странами.