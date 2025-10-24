Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 101.32 - 102.32

Кыргызстан и Германия подготовят кадры для развития туризма

245  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев провёл встречу с Почётным Генеральным консулом Кыргызстана в Баварии и Тюрингии, заместителем сопредседателя кыргызско-германского Делового совета с германской стороны Райнхольдом Крэммелем.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-германского сотрудничества, а также подготовку к бизнес-форуму и заседанию Делового совета, которые состоятся в конце ноября 2025 года в Берлине.

Адылбек Касымалиев отметил положительную динамику двусторонних экономических отношений и подчеркнул значимость института Почётных консулов в укреплении деловых связей, привлечении инвестиций и развитии предпринимательства между Кыргызстаном и Германией. Он также напомнил о результатах бизнес-форума в Чолпон-Ате, где были подписаны меморандумы, открывающие возможности для долгосрочных совместных проектов.

Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки профессиональных кадров. Обсуждались перспективы реализации образовательных проектов, направленных на развитие технических специальностей и сферы услуг. Было отмечено, что развитие человеческого капитала и подготовка специалистов, в том числе для потребностей германского рынка, остаются приоритетным направлением сотрудничества.

Райнхольд Крэммель выразил признательность за конструктивный диалог и подчеркнул, что видит большой потенциал для расширения партнёрства не только в промышленности и образовании, но и в сфере туризма и HoReCa. Он отметил, что Германия готова делиться опытом по развитию устойчивой туристической инфраструктуры и созданию образовательных программ для подготовки кадров в этой области.

В завершение встречи Адылбек Касымалиев поблагодарил Почётного консула и членов германской части Делового совета за активное участие в развитии экономического диалога и подчеркнул, что Кыргызстан открыт для инвестиций и готов оказывать всестороннюю поддержку иностранным партнёрам.

По словам главы Кабинета Министров, предстоящие мероприятия в Берлине придадут новый импульс кыргызско-германскому партнёрству и станут важным шагом на пути укрепления взаимовыгодных связей между двумя странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451830
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  