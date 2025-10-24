В Бишкеке обсудили новый проект по поддержке горных регионов Кыргызстана

В Бишкеке обсудили проект "Содействие устойчивому развитию горных регионов", направленный на поддержку малых производителей и ремесленных кооперативов. Итальянский грант поможет создать бизнес-инкубатор и акселератор, обеспечивая техническую помощь и взаимодействие с дизайнерами. Участники встречи акцентировали внимание на необходимости справедливого отбора участников и поддержки удалённых локаций, особенно для женщин и местных сообществ.

В Бишкеке состоялась встреча, на которой обсуждались планы по реализации проекта, направленного на устойчивое развитие горных регионов Кыргызстана. Специальный представитель президента страны Динара Кемелова встретилась с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Секретариата Горного Партнёрства.

В ходе обсуждения было отмечено, что правительство Италии выделило грант для поддержки малых производителей и ремесленных кооперативов в горных районах Кыргызстана. Проект включает создание бизнес-инкубатора и акселератора, которые будут предоставлять гранты и техническую помощь сельскохозяйственным кооперативам, фермерам и мастерам-ремесленникам. Кроме того, планируется сотрудничество местных ремесленников с известными дизайнерами.

Кемелова акцентировала внимание на важности прозрачного и справедливого отбора участников проекта, а также на необходимости охвата удалённых горных регионов, где женщины и местные сообщества требуют дополнительной поддержки для развития. Представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдиев подчеркнул, что данный проект станет основой для создания устойчивого бизнеса и новых экономических возможностей в горных сообществах страны.

Участники встречи также обсудили потенциал Кыргызской Республики для дальнейшего участия в подобных инициативах и пути привлечения инвестиций из международных финансовых институтов для поддержки устойчивого развития горных регионов.