В Новопокровке задержаны подозреваемые в избиении местного жителя

403  0
Сотрудники милиции Чуйской области задержали двух подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью жителю села Новопокровка.

По данным ведомства, инцидент произошёл 14 сентября 2025 года около 18:00 в районе так называемого "третьего пруда". Между несколькими мужчинами произошла драка, в результате которой пострадал местный житель Т.К., 1986 года рождения. Он получил множественные телесные повреждения различной степени тяжести.

По словам потерпевшего, на него напали неизвестные. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт и назначила необходимые экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция установила личность нападавших. Ими оказались граждане А.Б., 1987 года рождения, и Т.В., 1988 года рождения. Оба задержаны водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 УК Кыргызской Республики "Причинение тяжкого вреда здоровью". Районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.


Теги:
задержание, избиение, Чуйская область
