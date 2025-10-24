Погода
Исторический успех кыргызстанцев на чемпионате мира по шахматам

Самуэль Деди Ирие
С 3 по 16 октября в городе Дуррес (Албания) прошёл чемпионат мира по шахматам среди юниоров (World Youth Chess Championships 2025). В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 83 стран.

Сборная Кыргызстана выступила уверенно и показала лучший результат за всю историю участия страны в мировых юношеских первенствах.

Ключевые результаты:

Руслан Момуналиев (U-14) - 7 очков из 11, разделил места с 3-го по 7-е (7-е по доппоказателям), прирост рейтинга +112,4.

Эржан Жакшылыков (U-18) - 7 очков и 13-е место; прирост рейтинга +29,6; вышел на первое место в национальном рейтинге юношей.

Нурэлина Турсуналиева (G-14) - 7 очков, 11-е место; прирост рейтинга +184,4 - лучший женский результат в истории страны.

Залкар Курбанбаев (U-16) - 6,5 очков, 31-е место; прирост рейтинга +173,6.

Аймончок Жунусбекова (G-16) - 5,5 очков, 57-е место; прирост рейтинга +21,6; получила звание "FIDE Master".

Бегимай Жаныбекова (G-18) - 5,5 очков, 39-е место; прирост рейтинга +9,2. В июле 2025 она стала чемпионкой Центральной Азии среди девушек до 18 лет и получила звание Woman International Master (WIM).

Значение успеха

Все шесть участников сборной вошли в первую половину таблицы своих категорий и продемонстрировали серьёзный прирост рейтинга. Момуналиев и Курбанбаев вошли в ТОП-10 национального рейтинга, Жакшылыков стал лидером страны среди юношей, Турсуналиева установила новый рекорд среди девушек.

Организаторы и представители Кыргызский шахматный союз отметили, что успех стал результатом планомерной работы союза при поддержке Государственное агентство физической культуры и спорта Кыргызской Республики, тренеров, родителей и самих спортсменов.

Вывод

Выступление кыргызстанских шахматистов в Албании стало знаковым событием для страны, подтвердившим, что молодёжь готова конкурировать на мировом уровне.


URL: https://www.vb.kg/451839
Теги:
чемпионат мира, шахматы, Кыргызстан
