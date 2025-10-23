Погода
$ 87.32 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Мунарбек Сейитбек уулу вошёл в ТОП-3 мирового рейтинга World Boxing

290  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский боксёр Мунарбек Сейитбек уулу занял 3-е место в мировом рейтинге по версии World Boxing в весовой категории до 60 кг. Об этом сообщает Prosports.kz.

Рейтинг был обновлён 17 октября. Сейитбек уулу набрал 975 очков, благодаря успешным выступлениям на международных турнирах, включая серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.

Кроме него, в мировом рейтинге отметились ещё два кыргызстанских спортсмена:

Ихтияр Нишонов (до 70 кг) - 7-е место;

Нурадин Рустамбек уулу (до 75 кг) - 11-е место.

В новом рейтинге учитывались очки, набранные на World Boxing Challenge, Кубках мира, финалах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"В будущем выступления на континентальных чемпионатах также будут учитываться при начислении рейтинговых очков", - сообщили в World Boxing.

Рейтинг World Boxing используется для определения посева спортсменов на крупнейших международных турнирах - чемпионатах мира, континентальных первенствах и финалах Кубка мира.

Вхождение Мунарбека Сейитбек уулу в ТОП-3 стало историческим достижением для кыргызстанского бокса и подтверждением высокого уровня спортсмена на мировой арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451840
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  