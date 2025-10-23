Мунарбек Сейитбек уулу вошёл в ТОП-3 мирового рейтинга World Boxing

Кыргызстанский боксёр Мунарбек Сейитбек уулу занял 3-е место в мировом рейтинге по версии World Boxing в весовой категории до 60 кг. Об этом сообщает Prosports.kz.

Рейтинг был обновлён 17 октября. Сейитбек уулу набрал 975 очков, благодаря успешным выступлениям на международных турнирах, включая серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.

Кроме него, в мировом рейтинге отметились ещё два кыргызстанских спортсмена:

Ихтияр Нишонов (до 70 кг) - 7-е место;

Нурадин Рустамбек уулу (до 75 кг) - 11-е место.

В новом рейтинге учитывались очки, набранные на World Boxing Challenge, Кубках мира, финалах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"В будущем выступления на континентальных чемпионатах также будут учитываться при начислении рейтинговых очков", - сообщили в World Boxing.

Рейтинг World Boxing используется для определения посева спортсменов на крупнейших международных турнирах - чемпионатах мира, континентальных первенствах и финалах Кубка мира.

Вхождение Мунарбека Сейитбек уулу в ТОП-3 стало историческим достижением для кыргызстанского бокса и подтверждением высокого уровня спортсмена на мировой арене.