В Таш-Добо состоялось Открытое первенство по летнему биатлону

В селе Таш-Добо прошло Открытое первенство СДЮШОР им. С. Джуманазарова по летнему биатлону, приуроченное ко Дню открытых дверей. Также в рамках мероприятия состоялся чемпионат Кыргызской Республики среди спортсменов различных возрастных категорий - от 2008 года рождения и старше до 2013 года и младше.

Как сообщили организаторы, участие в соревнованиях приняли 87 спортсменов из детско-юношеских спортивных школ Чуйской и Нарынской областей. Среди них - 45 воспитанников биатлонного отделения СДЮШОР им. С. Джуманазарова.

Победители соревнований:

Спринт 4 км (юноши, 2008 г.р. и старше): Элдар Кадыров - 1-е место, Артур Сапарбеков - 2-е, Нурислам Жумалиев - 3-е.

Спринт 3 км (юноши, 2009–2010 г.р.): Алишер Белеков - 2-е, Виктор Новиков - 3-е.

Спринт 2 км (юноши, 2011–2012 г.р.): Саид Жумалиев - 1-е, Тимур Чокаев - 2-е.

Спринт 1 км (юноши, 2013 г.р. и младше): Эрбол Максатов - 3-е.

Спринт 3 км (девушки, 2008 г.р. и старше): Бахиана Таалайбекова - 1-е, Диана Таалайбекова - 2-е.

Спринт 3 км (девушки, 2009–2010 г.р.): Акылай Казиева - 1-е.

Спринт 2 км (девушки, 2011–2012 г.р.): Айлин Токтосунова - 1-е.

Спринт 1 км (девушки, 2013 г.р. и младше): Каныкей Таалайбекова - 2-е.

Организаторы отметили, что турнир прошёл на высоком уровне и стал хорошей подготовкой для юных биатлонистов перед зимним сезоном.