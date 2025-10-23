Погода
По инициативе КР впервые отмечается Международный день снежного барса

233  0
- Назгуль Абдыразакова
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в соцсети поздравил соотечественников и друзей страны с Международным днём снежного барса, подчеркнув, что этот праздник - гордость кыргызского народа и важный вклад страны в глобальное дело охраны природы.

"Уважаемые соотечественники!

Друзья Кыргызстана по всему миру!

Сегодня международное сообщество впервые официально отмечает Международный день снежного барса. Для меня - это особая гордость, ведь инициатива родилась именно на кыргызской земле, из самого сердца нашего народа, и получила признание во всём мире!

Год назад наш народ, судьба которого неразрывно связана с великими горами и этим величественным животным, выступил с важным предложением. И мир нас услышал! Единогласное одобрение резолюции ООН о провозглашении Международного дня снежного барса единогласно - это не только дипломатический успех, но и яркое свидетельство того, что перед лицом сохранения природного наследия границы теряют значение, а человечество демонстрирует единство.

Кыргызстан невозможно отделить от снежного барса. Снежный барс - это душа наших заснеженных гор, страж наших неприступных вершин, живой символ нашей свободы, стойкости и преданности родной земле. Подобно нашему народу, он предан своим ледяным вершинам и не покидает их даже в самые суровые времена. Мы, дети великих гор, черпаем дух свободы, независимости и несгибаемую волю на вершинах, устремлённых в небо.

С древнейших времён наши предки, как и снежный барс, сохраняли свои ценности сквозь века. Их любовь к свободе, крепкая воля и терпение позволили пройти через суровые испытания и одержать победу в самых трудных исторических моментах. Мы, потомки славного народа, черпаем силу не для завоеваний, а для защиты своей Родины, своих традиций, ценностей и семей. Мы и впредь останемся верны своим корням и продолжим расти и развиваться.

Наше предложение в ООН было закономерным шагом. Ведь речь шла не только о редком животном, стоящем на грани исчезновения, но и о народе, который является неотъемлемой частью этой природы. Защищать снежного барса - значит сохранять часть самих себя. Сохранение его среды обитания - это защита источников, обеспечивающих водой треть населения планеты!

Сегодняшний день - это не просто повод восхищаться красотой снежного барса. Это глобальный призыв к человечеству к ответственности и совести. Это обращение ко всем странам и народам мира объединить усилия ради защиты этого уникального животного и его хрупкой экосистемы.

В День снежного барса Кыргызстан возглавляет глобальную акцию в честь хранителя наших гор - снежного барса. Их выживание связано с нашими экосистемами, нашим наследием и нашим будущим.

23 октября мы символично посвящаем 23 минуты в честь снежного барса - прогулке, упражнениям или движению на свежем воздухе.

Охрана природы - это наш спорт, а защита снежного барса - наша общая победа!", - говорится в обращении президента.


Теги:
президент, снежный барс, экология, Кыргызстан, Садыр Жапаров
