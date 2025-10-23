Погода
КФС подарил автобус футбольному клубу "ОшМУ"

- Самуэль Деди Ирие
Первый вице-президент Кыргызского футбольного Союза (КФС) Нурдин Букуев передал футбольному клубу "ОшМУ" автобус марки FOTON, ранее находившийся в распоряжении КФС.

Инициатива направлена на поддержку и развитие отечественных футбольных клубов. "Деятельность клуба "ОшМУ" служит хорошим примером, поэтому мы решили поддержать команду", - отметил Букуев.

Директор клуба Айбек Сулайманов поблагодарил КФС за помощь и подчеркнул, что автобус станет важным шагом в улучшении инфраструктуры и логистики команды.

ФК "ОшМУ", представляющий Ошский государственный университет, продолжает защищать честь города в Премьер-Лиге Кыргызстана.


