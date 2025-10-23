Кыргызстан стал центром глобального диалога о защите снежного барса

В Бишкеке проходит форум "Бизнес, экология и спорт – Ак-Илбирс 2025", приуроченный к Международному дню снежного барса, который в этом году впервые отмечается по инициативе Кыргызской Республики. Форум стал площадкой для объединения делового сообщества, спортивных организаций и экологических инициатив вокруг общей цели - содействия сохранению снежного барса и высокогорных экосистем Кыргызстана. Форум проводится Минприроды и GSLEP при поддержке ПРООН.

Мероприятие проводится в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/79/143), учреждающей 23 октября Международным днём снежного барса. Это решение стало историческим признанием вклада Кыргызстана и стран ареала снежного барса в сохранение горных экосистем и символом глобальной солидарности в защиту природы.

Выступая на открытии форума, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев поприветствовал участников, международных партнёров и представителей делового сообщества. Он подчеркнул, что проведение форума отражает растущую роль Кыргызстана в глобальной природоохранной повестке и демонстрирует стремление страны к объединению усилий для защиты природы.

Министр отметил, что снежный барс - не просто редкий хищник, но символ силы, независимости и хрупкости, требующих защиты. По его словам, как барс осторожно выбирает путь на склонах, так и человечество должно двигаться вперёд с уважением к природе, от которой зависит будущее планеты.

Особое значение, по его словам, имеет тот факт, что именно в Кыргызстане родилась Глобальная программа по сохранению снежного барса и экосистем (GSLEP), объединяющая 12 стран ареала - от Гималаев до Памира и Тянь-Шаня. В 2023 году указом президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова снежный барс был официально признан национальным символом страны, что подчёркивает глубокую связь между природой, идентичностью и государственностью.

Министр представил обновлённую Национальную стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия, которая интегрирует вопросы охраны природы в политику устойчивого развития, бюджетное планирование и приоритеты отраслей. Он отметил, что сохранение природы - не параллельная задача, а основа устойчивой экономики, социальной стабильности и инвестиционной привлекательности.

В рамках форума стартовал диалог между государственными структурами, бизнесом и финансовыми институтами о развитии "зелёных инвестиций". Министр подчеркнул, что сегодня бизнес должен выступать не только донором, но и партнёром в деле защиты природы и устойчивого роста.

Он напомнил, что охрана снежного барса включена в ряд национальных программ по развитию устойчивого туризма, управлению пастбищами и адаптации к изменению климата. Снежный барс рассматривается как флагманский вид, символизирующий здоровье высокогорных экосистем.

Завершая выступление, министр процитировал Чингиза Айтматова: "Доблесть сегодня не в том, чтобы побольше взять от природы, не дав ей ничего взамен, а в том, чтобы жить с природой в полном ладу, в полной гармонии, доказывая на деле свою разумность."

Он выразил благодарность Программе развития ООН в Кыргызстане в лице госпожи Соловьевой за содействие в организации форума и постоянную поддержку природоохранных инициатив, а также поблагодарил ЮНЕП, GSLEP и других международных партнёров.

"Ваше присутствие - это знак солидарности и неравнодушия к судьбе наших горных экосистем, ледников и одного из самых прекрасных существ планеты - снежного барса. Только вместе, объединяя усилия государства, организаций и граждан, мы сможем защитить горные экосистемы и сохранить великого стража наших вершин для будущих поколений," - отметил министр.