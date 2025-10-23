Погода
$ 87.32 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Кыргызстан стал центром глобального диалога о защите снежного барса

217  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит форум "Бизнес, экология и спорт – Ак-Илбирс 2025", приуроченный к Международному дню снежного барса, который в этом году впервые отмечается по инициативе Кыргызской Республики. Форум стал площадкой для объединения делового сообщества, спортивных организаций и экологических инициатив вокруг общей цели - содействия сохранению снежного барса и высокогорных экосистем Кыргызстана. Форум проводится Минприроды и GSLEP при поддержке ПРООН.

Мероприятие проводится в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/79/143), учреждающей 23 октября Международным днём снежного барса. Это решение стало историческим признанием вклада Кыргызстана и стран ареала снежного барса в сохранение горных экосистем и символом глобальной солидарности в защиту природы.

Выступая на открытии форума, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев поприветствовал участников, международных партнёров и представителей делового сообщества. Он подчеркнул, что проведение форума отражает растущую роль Кыргызстана в глобальной природоохранной повестке и демонстрирует стремление страны к объединению усилий для защиты природы.

Министр отметил, что снежный барс - не просто редкий хищник, но символ силы, независимости и хрупкости, требующих защиты. По его словам, как барс осторожно выбирает путь на склонах, так и человечество должно двигаться вперёд с уважением к природе, от которой зависит будущее планеты.

Особое значение, по его словам, имеет тот факт, что именно в Кыргызстане родилась Глобальная программа по сохранению снежного барса и экосистем (GSLEP), объединяющая 12 стран ареала - от Гималаев до Памира и Тянь-Шаня. В 2023 году указом президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова снежный барс был официально признан национальным символом страны, что подчёркивает глубокую связь между природой, идентичностью и государственностью.

Министр представил обновлённую Национальную стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия, которая интегрирует вопросы охраны природы в политику устойчивого развития, бюджетное планирование и приоритеты отраслей. Он отметил, что сохранение природы - не параллельная задача, а основа устойчивой экономики, социальной стабильности и инвестиционной привлекательности.

В рамках форума стартовал диалог между государственными структурами, бизнесом и финансовыми институтами о развитии "зелёных инвестиций". Министр подчеркнул, что сегодня бизнес должен выступать не только донором, но и партнёром в деле защиты природы и устойчивого роста.

Он напомнил, что охрана снежного барса включена в ряд национальных программ по развитию устойчивого туризма, управлению пастбищами и адаптации к изменению климата. Снежный барс рассматривается как флагманский вид, символизирующий здоровье высокогорных экосистем.

Завершая выступление, министр процитировал Чингиза Айтматова: "Доблесть сегодня не в том, чтобы побольше взять от природы, не дав ей ничего взамен, а в том, чтобы жить с природой в полном ладу, в полной гармонии, доказывая на деле свою разумность."

Он выразил благодарность Программе развития ООН в Кыргызстане в лице госпожи Соловьевой за содействие в организации форума и постоянную поддержку природоохранных инициатив, а также поблагодарил ЮНЕП, GSLEP и других международных партнёров.

"Ваше присутствие - это знак солидарности и неравнодушия к судьбе наших горных экосистем, ледников и одного из самых прекрасных существ планеты - снежного барса. Только вместе, объединяя усилия государства, организаций и граждан, мы сможем защитить горные экосистемы и сохранить великого стража наших вершин для будущих поколений," - отметил министр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451846
Теги:
Минприродресурсов, снежный барс, форум, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  