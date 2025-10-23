Погода
В Кыргызстане предложили создать эко-музей снежного барса

- Светлана Лаптева
В Бишкеке проходит форум "Бизнес, экология и спорт – Ак-Илбирс 2025", приуроченный к Международному дню снежного барса, который в этом году впервые отмечается после принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по инициативе Кыргызской Республики. Форум стал уникальной площадкой для объединения делового сообщества, спортивных организаций и экологических инициатив вокруг общей цели - содействия сохранению снежного барса и высокогорных экосистем страны.

Выступая на мероприятии, Специальный представитель Президента Кыргызской Республики по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов, посол Динара Кемелова, поздравила участников с Международным днём снежного барса - символа кыргызских гор, силы и красоты дикой природы.

"Этот день впервые отмечается после провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН международным днём по инициативе Кыргызстана и его партнёров. Инициатива принадлежит Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, что является поводом для национальной гордости", - отметила Кемелова.

По словам посла, снежный барс - не просто редкий вид, а часть культурной идентичности кыргызского народа и живое напоминание о связи человека с природой. Согласно указу Президента от 2023 года, снежный барс официально признан национальным символом Кыргызстана.

"Сохранение снежного барса - значит сохранить источник жизни, устойчивости и баланса для будущих поколений", - подчеркнула Кемелова.

Она отметила, что Кыргызстан является инициатором Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) и автором Бишкекской декларации 2017 года, которая объединила 12 стран ареала снежного барса. В июне текущего года на берегу Иссык-Куля состоялось девятое заседание управляющего комитета GSLEP, где обсуждались коллективные усилия стран по защите барса и определялись приоритеты до 2025 года.

Посол поблагодарила Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и международных партнёров - ПРООН, ЮНЕП, ГЭФ, GSLEP, NABU и Всемирный банк - за активную работу по сохранению биоразнообразия и адаптации горных экосистем к изменениям климата.

Кемелова также сообщила об открытии в Кемине Центра реабилитации диких животных и экологического образования при поддержке NABU и предложила создать эко-музей снежного барса, который станет образовательной площадкой для детей и туристов, повышающей экологическую культуру общества.

"Сохранение редких животных занимает особое место в Пятилетии действий по развитию горных регионов. Особое внимание уделяется восстановлению лесов, защите ключевых видов флоры и фауны Центральной Азии, таких как снежный барс и архар, а также созданию экологических коридоров, обеспечивающих выживание дикой природы", - подчеркнула Кемелова.

Завершая своё выступление, посол отметила, что Кыргызстан и впредь будет оставаться голосом гор и снежного барса на международной арене - страной, где человек и природа живут в гармонии на пути к устойчивому будущему.

"Пусть этот день станет не просто датой в календаре, а мощным призывом к действию - к защите горных экосистем, международному сотрудничеству и осознанию нашей общей ответственности за дикий мир, без которого невозможна жизнь человека", - сказала Кемелова.


