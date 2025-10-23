Погода
$ 87.32 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Таэквондистов Кыргызстана наградили за международные успехи

196  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель директора Госагентства по физкультуре и спорту КР Улан Кыдырбаев вручил благодарственные грамоты спортсменам и руководству федерации за выдающиеся результаты на международных соревнованиях.

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по таэквондо (ИТФ), который с 22 по 27 июля проходил в Барселоне (Испания), завоевав 38 медалей - 15 золотых, 4 серебряные и 19 бронзовых.

Также команда заняла 2-е место в общем командном зачёте на чемпионате Азии, прошедшем с 11 по 17 августа в Шанхае (Китай), среди 17 стран-участниц.

Награждение стало признанием заслуг спортсменов и вкладов тренеров в развитие таэквондо в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451848
Теги:
таэквондо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  