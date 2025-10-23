Таэквондистов Кыргызстана наградили за международные успехи

Заместитель директора Госагентства по физкультуре и спорту КР Улан Кыдырбаев вручил благодарственные грамоты спортсменам и руководству федерации за выдающиеся результаты на международных соревнованиях.

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по таэквондо (ИТФ), который с 22 по 27 июля проходил в Барселоне (Испания), завоевав 38 медалей - 15 золотых, 4 серебряные и 19 бронзовых.

Также команда заняла 2-е место в общем командном зачёте на чемпионате Азии, прошедшем с 11 по 17 августа в Шанхае (Китай), среди 17 стран-участниц.

Награждение стало признанием заслуг спортсменов и вкладов тренеров в развитие таэквондо в Кыргызстане.