Счётная палата выявила нарушения на 72,7 млн сомов в МИД Кыргызстана

Счётная палата Кыргызской Республики выявила финансовые нарушения на общую сумму 72,7 млн сомов в Министерстве иностранных дел и его загранучреждениях. Соответствующие результаты были рассмотрены на заседании Совета Счётной палаты по итогам аудита исполнения бюджета за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Из выявленной суммы 5,3 млн сомов уже полностью возмещены. Проверка Центрального аппарата МИД показала переплаты по заработной плате, социальным отчислениям и транспортным расходам, которые впоследствии были возвращены.

В Дипломатической академии имени К. Дикамбаева аудиторы зафиксировали использование грантовых средств вне казны, а также нарушения при оплате труда и проведении государственных закупок. В представительствах МИД в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях консульские услуги предоставлялись за доллары, были выявлены несоответствия при учёте командировок и основных средств.

Аудит заграничных учреждений охватил 11 субъектов, включая 19 посольств, 2 представительства и 6 консульств. В ходе проверки выявлены проблемы с запасами в Индии, Алматы и Екатеринбурге, арендными расходами в Малайзии, дебиторской задолженностью в Венгрии, Австрии и Италии, невыплаченной зарплатой и остатками средств в Украине, Саудовской Аравии и Катаре.

По итогам заседания Совет Счётной палаты принял решения и направил Министерству иностранных дел и его учреждениям указания по устранению выявленных нарушений и реализации рекомендаций аудита.