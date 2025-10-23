ЦИК КР разместила на карте адреса зарубежных избирательных участков

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих и находящихся за пределами страны, Центральная избирательная комиссия утвердила 71 избирательный участок, образованный для проведения голосования за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь все адреса зарубежных участков доступны на карте, что позволит гражданам легко найти ближайший участок и уточнить информацию о его местоположении.

Напомним, избирательные участки открыты в следующих странах:

• Россия – 22 участка,

• Турция – 8,

• Казахстан – 2,

• США – 6,

• Республика Корея – 3,

• Италия – 2,

• Германия – 2,

• Китай (КНР) – 2,

• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) – 2.

Кроме того, по одному избирательному участку открыто в следующих странах: Саудовская Аравия, Австрия, Чехия, Словакия, Узбекистан, Великобритания, Беларусь, Венгрия, Бельгия, Франция, Кувейт, Япония, Катар, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Швейцария, Малайзия, Пакистан, Индия, Иран, Монголия.

Полный список стран, городов и адресов участков доступен по ссылке - на карте можно выбрать страну и узнать точное местоположение участка: