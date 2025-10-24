Заявления Дональда Трампа о том, что страны якобы начали покидать БРИКС под угрозой американских пошлин, выглядят по сути элементом политической риторики, нежели отражением реальности. С момента основания объединения ни одно государство не вышло из него, напротив - число участников только растёт. Сегодня в БРИКС входят 10 стран, а ещё более десятка подали заявки на вступление.

БРИКС занимает позицию одного из ключевых центров силы в мировой политике и экономике. Его участники представляют огромные рынки и ресурсы, альтернативное видение глобального порядка, в котором решения принимаются не единолично Западом, а на основе баланса интересов. Союз стал площадкой, где обсуждаются вопросы реформы международных институтов, энергетической безопасности, цифрового развития и устойчивого роста. Для многих стран "Глобального Юга" БРИКС - это возможность заявить о себе как о равноправных игроках, а не как о периферии мировой системы.

Совместные декларации по конфликтам на Ближнем Востоке, в Европе и Азии показывают, что блок стремится формировать собственную повестку, отличную от западной. В условиях, когда мировая экономика сталкивается с кризисами доверия, торговыми войнами и санкционными барьерами, БРИКС является символом альтернативы - союза, который не только защищает интересы своих участников, но и предлагает миру модель многополярного взаимодействия.

Почему Трамп не прав очевидно: его заявления о том, что страны начали покидать БРИКС, не соответствуют фактам. С момента основания объединения ни одно государство не вышло из него. Более того, в 2023–2024 годах к союзу присоединились ОАЭ, Египет, Иран, Эфиопия и Индонезия, что свидетельствует о росте его привлекательности и влияния.

Политика Вашингтона, основанная на пошлинах и протекционизме, имеет эффект обратного действия: вместо того чтобы ослабить БРИКС, она лишь подталкивает страны к поиску альтернатив долларовой системе и укреплению взаимных связей. В этом проявляется глобальная тенденция: БРИКС стал символом стремления к многополярности и реформе международных институтов, которые многие государства считают чрезмерно зависимыми от Запада. Одним из ключевых направлений этого поиска стала работа над созданием собственной валютной инфраструктуры и развитием цифровых технологий. В рамках БРИКС активно обсуждается идея перехода к расчётам в национальных валютах и формирование общей расчётной единицы, которая могла бы укрепить финансовый суверенитет участников. Параллельно союз делает ставку на цифровизацию: от внедрения цифровых платформ для трансграничных платежей до проектов в сфере искусственного интеллекта и "умной" инфраструктуры. Эти шаги формируют основу для новой модели глобальной экономики, где технологическая независимость и финансовая многополярность становятся взаимодополняющими элементами.

Почему БРИКС сохранится и будет развиваться - вопрос, на который сама логика мировой экономики и политики даёт утвердительный ответ. Прежде всего, у объединения есть мощная экономическая база. Страны БРИКС сегодня формируют около 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности и объединяют почти половину населения ланеты. Не менее важен энергетический и сырьевой потенциал. Россия, Иран и ОАЭ входят в число крупнейших экспортеров нефти и газа, тогда как Китай и Индия - крупнейшие потребители этих ресурсов. Такая взаимодополняемость создаёт естественную основу для долгосрочного сотрудничества: одни обеспечивают поставки, другие гарантируют стабильный спрос.

Существенным фактором является и финансовая архитектура. Новый банк развития (NDB), а также проекты по созданию альтернативных расчётных механизмов постепенно снижают зависимость участников от доллара. Это не означает немедленного отказа от американской валюты, но формирует параллельную систему, которая даёт странам больше свободы и снижает уязвимость перед санкционным давлением.

Наконец, БРИКС выступает как политическая платформа. Союз становится голосом "Глобального Юга", объединяя государства, которые требуют большей роли в международных институтах и справедливого распределения влияния. Для многих стран участие в БРИКС - это экономический расчёт и демонстрация стремления к многополярному миру.

БРИКС - не временный альянс по интересам, а формирующаяся система, которая отражает реальные сдвиги в мировой политике и экономике. Его сила в разнообразии участников, их взаимодополняемости и общем стремлении к независимости. Именно поэтому союз не только сохранится, но и будет развиваться, превращаясь в один из ключевых центров глобального порядка XXI века.

Несмотря на растущую привлекательность и расширение, у БРИКС есть и очевидные проблемные стороны. Прежде всего, внутренние противоречия, ведь страны различаются по политическим системам, экономическим моделям и стратегическим интересам. Индия и Китай конкурируют за лидерство в Азии, Россия и Бразилия зависят от экспорта сырья, а Иран и Эфиопия сталкиваются с внутренними кризисами. Такая неоднородность затрудняет выработку единой позиции по ключевым вопросам и делает союз уязвимым к внешнему давлению. Кроме того, многие участники остаются тесно связаны с западными рынками и технологиями, что ограничивает их свободу манёвра. Второй блок угроз связан с внешним окружением. США и ЕС рассматривают БРИКС как вызов существующему мировому порядку и могут усиливать санкционное давление, вводить торговые барьеры и использовать дипломатические рычаги для ослабления блока. Дополнительным риском является нестабильность мировой экономики: падение цен на сырьё, энергетические кризисы или долговые проблемы отдельных стран могут ударить по устойчивости союза. Всё это создаёт угрозу того, что БРИКС будет развиваться неравномерно.

Однако сочетание уязвимостей и вызовов делает БРИКС более гибким и живым союзом. Внутренние противоречия, которые на первый взгляд выглядят как ограничения, на деле стимулируют поиск компромиссов и формирование новых форматов сотрудничества. Разные политические системы и экономические модели позволяют странам обмениваться опытом и адаптировать решения под собственные условия, что делает блок менее догматичным и более устойчивым к кризисам. Даже конкуренция между Индией и Китаем, при всех её рисках, подталкивает союз к выработке баланса, который укрепляет его институциональные механизмы.

Для каждой страны участие в БРИКС несёт свои выгоды, формируя уникальный баланс интересов. Так, Бразилия получает доступ к инвестициям из Китая и России, а также усиливает свою роль в Латинской Америке, хотя рискует осложнить отношения с США и ЕС, от которых зависит экспорт её агропродукции. Россия укрепляет связи с Азией и Африкой и находит обходные пути западных санкций, но сталкивается с ограниченным доступом к западным технологиям и капиталу. Индия выигрывает за счёт баланса между Западом и Востоком и привлечения инвестиций в инфраструктуру, однако её позиции осложняются конкуренцией с Китаем внутри блока. Для Китая БРИКС - это возможность укрепить лидерство в альтернативных институтах и расширить рынки, но одновременно это усиливает давление со стороны США и их союзников. ЮАР получает инвестиции и играет роль "моста" Африки в глобальной политике, оставаясь при этом уязвимой из-за зависимости от сырьевого экспорта. ОАЭ используют союз для диверсификации экономики и внедрения новых финансовых механизмов, но рискуют попасть под санкционное давление Запада. Иран получает политическую поддержку и возможность обходить санкции, хотя ограниченные ресурсы мешают масштабным инвестициям. Эфиопия выигрывает от доступа к кредитам и инфраструктурным проектам, но её слабая экономика и политическая нестабильность остаются серьёзным вызовом. Египет получает инвестиции в энергетику и логистику, но уязвим из-за высокого внешнего долга. Наконец, Индонезия расширяет рынки сбыта и получает поддержку в энергетике, однако вынуждена балансировать между интересами США и Китая.

Дональд Трамп, делая громкие заявления о "распаде" БРИКС, на самом деле стремится продемонстрировать жёсткость перед внутренней аудиторией. На деле же его политика протекционизма и давления лишь цементирует союз. БРИКС не только сохранится, но и продолжит расширяться, превращаясь в ключевой центр силы в многополярном мире. Можно сказать, что США своими действиями невольно ускоряют процесс, против которого выступают. Чем сильнее давление, тем прочнее становится альтернативный блок.

