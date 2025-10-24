Врачи КР предлагают увеличить акцизы на табак, алкоголь и сладкие напитки

В Бишкеке состоялась презентация инвестиционного обоснования по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний (НИЗ). Минздрав, международные эксперты ВОЗ, представители разных министерств и ведомств обсудили ключевые тренды в профилактике неинфекционных заболеваний. Тревожная ситуация с НИЗ в той или иной степени наблюдается во всех без исключения странах. Врачи везде все громче говорят об "эпидемии" заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета, хронических заболеваний легких и онкозаболеваний, имея в виду, что их распространенность непрерывно растет. При этом и гипертония, которая приводит к инфаркту или инсульту, и диабет, и даже рак во многом связаны с нездоровым образом жизни.

"Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, каждый год от хронических неинфекционных заболеваний умирает 41 млн человек, что составляет 74% всех случаев смерти в мире, - сказал региональный советник по вопросам питания, ожирения и физической активности Европейского бюро ВОЗ, доктор Кремлин Викрамсингхе.

По его словам, основная причина возникновения хронических неинфекционных заболеваний - нездоровый образ жизни, поскольку именно от него зависит то, как часто человек сталкивается с многочисленными факторами риска, провоцирующими их развитие. При этом появляется все больше свидетельств того, что роль образа жизни даже более существенна, чем представлялось ранее. Судя по данным исследований генеалогических связей среди 400 миллионов человек, выяснилось, что гены определяют продолжительность нашей жизни всего на семь процентов. Остальные факторы, влияющие на продолжительность жизни человека, зависят в основном от него самого, в данном конкретном случае – от каждого кыргызстанца,

Но, судя по результатам национального STEPS-исследования -2023 по распространенности неинфекционных заболеваний, которые представила заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева, кыргызстанцы в большинстве своем безответственно относятся к своему здоровью. В исследовании приняли участие 2483 человека в возрасте 18-69 лет: 1627 женщин и 856 мужчин, возраст 60 процентов из них составлял 40-69 лет.

И выяснилось, что каждый третий взрослый страдает от высокого давления, а среди людей в возрасте 40-69 лет - уже каждый второй. По данным исследований, каждый шестой взрослый имеет повышенное давление - выше 160/100 мм рт. ст. Что увеличивает риск инфарктов и инсультов в несколько раз. Проблему усугубляет то, что более 29 процентов населения никогда не измеряли артериальное давление. Среди мужчин таковых 38%, среди женщин – больше 19. Хотя именно артериальная гипертензия - главный фактор риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. И трудно поверить, что люди никогда не слышали об этом. Замминистра предложила присутствующим, а среди них были представители разных министерств, предоставить работникам предприятий и организаций возможность измерять давление на работе. Руководство не понесет больших издержек, если купит для своих работников тонометры, они стоят недорого, да и процедура измерения давления не занимает много времени. По ее мнению, это может предотвратить большую беду.

Как отметил представитель Регионального бюро ВОЗ, одно только табакокурение, как самый агрессивный фактор риска развития НИЗ, может вызвать до 15 типов онкологических заболеваний, при этом порядка 36 процентов смертей у мужчин с онкологическим диагнозом связаны именно с этой вредной привычкой. А в Кыргызстане, по словам онкологов Национального центра онкологии, 95 процентов больных раком легкого, которых они оперируют, - курильщики. А сигареты сегодня, как отмечалось на встрече, у нас стали более доступными, чем даже пять лет назад.

Конечно, и раньше в стране принимались программы по борьбе с НИЗ. Была разработана программа "Экстренная кардиология", которая работает, благодаря ей врачи спасают сотни жизней. Но ситуация тем не менее существенно не изменилась. Например, в структуре общей смертности сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают более 50 процентов от всех умерших в стране, иными словами не менее 18 тысяч человек умирают ежегодно от инсультов, инфарктов, других сердечных недугов. Цифры просто шокирующие! И надо срочно принимать меры, чтобы исправить ситуацию.

- Эти недуги можно предотвратить или, по крайней мере, отодвинуть их появление на многие годы. Риски заболеть уменьшаются, как только мы меняем к лучшему образ жизни, отказываемся от вредных привычек или хотя бы сокращаем их влияние, - отметил министр здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев.

Минздрав страны заявил о новом подходе борьбы с неинфекционными заболеваниями, обозначенными в Национальной стратегии по снижению заболеваемости и смертности от них. Одними жесткими запретами проблему не решить. По словам министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, сейчас меняется подход к борьбе с неинфекционными заболеваниями: внимание сосредоточено на устранении таких основных факторов риска, как курение, употребление алкоголем, избыточное потребление сахара и соли, неправильное питание и низкая физическая активность.

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев также отметил, что борьба с неинфекционными заболеваниями требует межведомственного подхода и активного участия всего общества.

- Все проблемы, связанные с неинфекционными заболеваниями - инсультом, инфарктом, онкологией, диабетом - сегодня ложатся на плечи системы здравоохранения. Мы вынуждены лечить и сопровождать пациентов, однако все ключевые методы борьбы и профилактики этих заболеваний лежат вне системы здравоохранения. Это повышение налогообложения на вредные продукты - табак, крепкие алкогольные и сахаросодержащие напитки и ограничение их доступности. Это законодательные меры, регулирующие время и места продаж, создание благоприятной среды, мотивирующей людей вести здоровый образ жизни, развитие велодорожек, пешеходных зон, поддержка отечественных фермеров и потребления свежей, органической продукции.

Все решения по профилактике должны приниматься совместно - Министерством здравоохранения, Министерством экономики и коммерции, Министерством финансов, налоговой службой, Министерством просвещения, органами местной власти. Сегодня понимание необходимости межсекторальных мер растёт. Министерство экономики и коммерции уже направило предложения по повышению налогов на алкогольную продукцию, и мы планомерно работаем над повышением акцизов на табак и сахаросодержащие напитки. Вместе с экспертами ВОЗ мы планируем завершить разработку Национальной стратегии по НИЗ до конца этого года и рассчитываем утвердить её в 2026 году постановлением правительства или указом президента, так как она носит межсекторальный характер и охватывает все ключевые сферы - экономику, образование и местное самоуправление. Только объединив усилия, мы сможем реально снизить смертность и укрепить здоровье нации, - подчеркнул министр.

Новое инвестиционное обоснование по НИЗ, подготовленное Минздравом, ВОЗ и UNIATF при поддержке ПРООН, показало, что каждый сом, вложенный в профилактические меры, может принести более 10 сомов экономической отдачи за 15 лет, сохранить свыше 87 000 жизней и восстановить 34,4 млрд сомов производительности труда.

По словам заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова, который принимал участие во встрече, борьба с вредными привычками продолжится, а стоимость алкоголя и табака, по его мнению, должна вырасти в 1,5-2 раза.

- Не могу сказать, что в Кыргызстане все так плохо с борьбой с курением. У нас полностью запретили употребление электронных сигарет, вейпов. Я считаю, что это большое достижение. У нас теперь незаконны ни их реализация, ни ввоз. Теперь более решительно надо поднимать акциз на сигареты. Сегодня с учетом инфляции, обесценивания валют, сигареты стали более доступны, чем пять лет назад, даже для подростков. А все наши мероприятия в первую очередь направлены на подрастающее поколение, чтобы молодые люди не начали курить или бросили эту вредную привычку. В Кыргызстане цена за пачку сигарет около 150 сомов, а во всем мире, я даже не говорю про Европу, где пачка стоит десять евро, в несколько раз дороже. В России, Казахстане цены тоже значительно выше по сравнению с нашими. Хотя есть такое мнение, что если резко повысить акцизы на табачные изделия, то оживится контрабанда. Но нет же контрабанды сигарет из Кыргызстана, скажем, в Россию или Казахстан. С этим явлением в конце концов должны бороться соответствующие органы, - подчеркнул Эркин Чечейбаев.

Министр привел пример из международного опыта, как в Уругвае не побоялись противостоять такому табачному гиганту как "Филип Моррис". Дети 6-7 лет курили на улицах вместе с родителями, в том числе дымили и беременные женщины. Это была социальная норма поведения, как и во всех латиноамериканских странах. И правительство Уругвая взяло на себя смелость и начало внедрять все рекомендованные ВОЗ мероприятия, в том числе по цене на сигареты, по местам курения, возрасту покупки сигарет. Компания подала в международный суд на правительство Уругвая. Несколько лет длился процесс. Но правительство выиграло процесс. Компания вынуждена была признать, что ее агрессивный маркетинг был направлен в первую очередь на получение прибыли. За пять лет после проводимых в стране мероприятий резко снизилось потребление табачных изделий и, как следствие, - уровень онкологических заболеваний.

Разумеется, компании, производящие такую продукцию, и у нас будут всячески противиться ее внедрению. На вопрос, не боитесь ли вы этого, министр ответил: "Они во все времена противились. Помню, когда принимался закон об ограничении потребления табака, они были против увеличения налогов на их продукцию и ограничения мест продажи, но мы приняли этот закон. А нынешняя ситуация с доступностью табачных изделий стала возможна, на мой взгляд, из-за недостаточной скорости повышения налогов на табачные изделия".

Таким образом, фокус акцентируется не на лечении уже появившегося заболевания, а на его заблаговременной профилактике посредством повышения мотивации населения вести здоровый образ жизни, а также на снижение факторов риска. Это позволит достичь целей здравоохранения – снижение заболеваемости и смертности от НИЗ и, как следствие, увеличение в более быстрые сроки продолжительности жизни. А также высвободить дополнительные ресурсы, столь необходимые бюджету государства.

Цифры и факты

Данные показывают, что большинство жителей Кыргызстана сталкиваются с факторами риска, которые постепенно влияют на здоровье. Алкоголь, курение, избыточная соль и сахар, неправильное питание и низкая физическая активность повышают вероятность серьезных заболеваний.

Только около шести процентов опрошенных не имели факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Почти 76 процентов населения Кыргызстана не потребляют достаточное количество фруктов и овощей, рекомендованное ВОЗ.

Для поддержания здоровья рекомендуется как минимум 30 минут физической активности 5 раз в неделю, однако более двух третей населения (68,3%) не занимаются регулярными физическими упражнениями. Среди женщин этот показатель еще выше - 92,8 процента.

56 с лишним процентов опрошенных имеют избыточный вес, из них более 20 процентов страдают ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м²).

Доля населения с уровнем сахара в крови выше7,0 ммоль/л или принимающих лекарства от диабета составляет почти шесть процентов, а среди людей в возрасте 40-69 лет - почти десять.

Согласно данным STEPS-исследования, в Кыргызстане более 17 процентов населения курит. По результатам глобального опроса ВОЗ по употреблению табака среди молодежи, проводимому в 2019, каждый пятый ребенок из тех, кто курит, начал делать это еще до 7 лет.

5,6 процента опрошенных сообщили, что за последний месяц хотя бы один раз выпивали по шесть и более порций алкоголя за один раз.