Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 101.32 - 102.32

Алтынкен: Конкурс на услуги по переработке золотосодержащего концентрата

147  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуги по переработке золотосодержащего концентрата:

Наименование Количество Содержание Срок приёма документов
1 Переработка золотосодержащего концентрата на условиях толлинга 33 000 СМТ Золото: 50–180 г/т.
Серебро: 30–100 г/т.
Медь: 1.1–5 % 		06.11.2025 г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8:00 до 17:00 обращаться в Управление сбыта ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы необходимо направить на:

  1. e-mail: atkbjyx@gmail.com до 14:00 (по Бишкекскому времени) 6 ноября 2025 года.
  2. Контактные телефоны: (+996) 708 001 007 (Калыс)
  3. Ватсап: (+996) 557 118 689


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451854
Теги:
тендер, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  