Алтынкен: Конкурс на услуги по переработке золотосодержащего концентрата

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуги по переработке золотосодержащего концентрата:
|№
|Наименование
|Количество
|Содержание
|Срок приёма документов
|1
|Переработка золотосодержащего концентрата на условиях толлинга
|33 000 СМТ
|
Золото: 50–180 г/т.
Серебро: 30–100 г/т.
Медь: 1.1–5 %
|06.11.2025 г.
Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".
С вопросами с 8:00 до 17:00 обращаться в Управление сбыта ОсОО "Алтынкен".