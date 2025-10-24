Алтынкен: Конкурс на услуги по переработке золотосодержащего концентрата

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуги по переработке золотосодержащего концентрата:

№ Наименование Количество Содержание Срок приёма документов 1 Переработка золотосодержащего концентрата на условиях толлинга 33 000 СМТ Золото: 50–180 г/т.

Серебро: 30–100 г/т.

Медь: 1.1–5 %

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8:00 до 17:00 обращаться в Управление сбыта ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы необходимо направить на: