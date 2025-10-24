Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 101.32 - 102.32

Национальной футбольной Академии КФС исполнился один год

162  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполнился год со дня открытия Национальной футбольной Академии Кыргызского футбольного союза.

По данным пресс-службы КФС, за прошедший год Академия стала важным центром футбольного образования и развития, где проходят подготовку юные таланты, тренеры и специалисты.

"Мы глубоко верим, что именно отсюда выйдут чемпионы завтрашнего дня - футболисты, прославляющие нашу Родину", - отметили в КФС.

Кыргызский футбольный союз выразил благодарность руководству, тренерам, сотрудникам, игрокам и партнёрам, которые внесли вклад в становление и успешную работу Академии.

ИА Sport.kg поздравляет КФС с первой годовщиной Академии и желает дальнейшего роста, процветания и новых достижений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451857
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  