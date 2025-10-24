Национальной футбольной Академии КФС исполнился один год

Исполнился год со дня открытия Национальной футбольной Академии Кыргызского футбольного союза.

По данным пресс-службы КФС, за прошедший год Академия стала важным центром футбольного образования и развития, где проходят подготовку юные таланты, тренеры и специалисты.

"Мы глубоко верим, что именно отсюда выйдут чемпионы завтрашнего дня - футболисты, прославляющие нашу Родину", - отметили в КФС.

Кыргызский футбольный союз выразил благодарность руководству, тренерам, сотрудникам, игрокам и партнёрам, которые внесли вклад в становление и успешную работу Академии.

ИА Sport.kg поздравляет КФС с первой годовщиной Академии и желает дальнейшего роста, процветания и новых достижений.