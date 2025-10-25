Япония профинансировала поставку медоборудования для регионов Кыргызстана

В Бишкеке состоялась церемония подписания грантовых соглашений в рамках программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность", направленной на укрепление системы здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане Хидэки Года, а также представители медицинских организаций - получателей грантов.

В рамках программы Центр общеврачебной практики Тонского района Иссык-Кульской области получит современное медицинское оборудование, включая видеокольпоскоп, электрокардиограф, ЛОР-комбайн и стерилизационное оборудование. Общая сумма гранта составляет 44 400 долларов. Новая техника позволит повысить качество профилактических и диагностических услуг для жителей района.

Центр общеврачебной практики Алайского района Ошской области будет оснащён наркозным аппаратом, операционными лампами и электрокоагулятором на сумму 64 800 долларов. Реализация проекта сделает медицинскую помощь в южных регионах страны более доступной и безопасной.

Эркин Чечейбаев выразил благодарность правительству и народу Японии за неизменную поддержку в развитии медицинской инфраструктуры Кыргызстана. Он отметил, что сотрудничество с Японией способствует укреплению первичного звена здравоохранения и повышению качества медицинской помощи в регионах.