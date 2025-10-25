Погода
$ 87.29 - 87.71
€ 100.85 - 101.80

Япония профинансировала поставку медоборудования для регионов Кыргызстана

84  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась церемония подписания грантовых соглашений в рамках программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность", направленной на укрепление системы здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане Хидэки Года, а также представители медицинских организаций - получателей грантов.

В рамках программы Центр общеврачебной практики Тонского района Иссык-Кульской области получит современное медицинское оборудование, включая видеокольпоскоп, электрокардиограф, ЛОР-комбайн и стерилизационное оборудование. Общая сумма гранта составляет 44 400 долларов. Новая техника позволит повысить качество профилактических и диагностических услуг для жителей района.

Центр общеврачебной практики Алайского района Ошской области будет оснащён наркозным аппаратом, операционными лампами и электрокоагулятором на сумму 64 800 долларов. Реализация проекта сделает медицинскую помощь в южных регионах страны более доступной и безопасной.

Эркин Чечейбаев выразил благодарность правительству и народу Японии за неизменную поддержку в развитии медицинской инфраструктуры Кыргызстана. Он отметил, что сотрудничество с Японией способствует укреплению первичного звена здравоохранения и повышению качества медицинской помощи в регионах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451858
Теги:
Минздрав, Япония, сотрудничество, Кыргызстан, больница, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  