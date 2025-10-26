Конор Макгрегор поддержал Делла Маддалену перед боем с Махачевым

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к действующему чемпиону в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене и выразил ему поддержку перед титульным боем против Ислама Махачева на турнире UFC 322, который состоится 15 ноября на арене *Madison Square Garden* в Нью-Йорке.

Как сообщает HITC (UK), сообщение от Макгрегора передал тренер по джиу-джитсу Крэйг Джонс, работающий с австралийцем в рамках подготовки к бою.

Макгрегор в своём обращении заявил, что Делла Маддалене не стоит опасаться Махачева:

> "Он будет лёгкой добычей на этом весе. У него нет ни финишных способностей, ни позиционного контроля. Просто рюкзак - не более. Не бойся! Терпение, выносливость и свирепость - и он будет вырублен в течение пяти раундов".

Поединок Махачев - Делла Маддалена станет главным событием вечера и одним из самых ожидаемых боёв 2025 года.