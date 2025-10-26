Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

Конор Макгрегор поддержал Делла Маддалену перед боем с Махачевым

133  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к действующему чемпиону в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене и выразил ему поддержку перед титульным боем против Ислама Махачева на турнире UFC 322, который состоится 15 ноября на арене *Madison Square Garden* в Нью-Йорке.

Как сообщает HITC (UK), сообщение от Макгрегора передал тренер по джиу-джитсу Крэйг Джонс, работающий с австралийцем в рамках подготовки к бою.

Макгрегор в своём обращении заявил, что Делла Маддалене не стоит опасаться Махачева:

> "Он будет лёгкой добычей на этом весе. У него нет ни финишных способностей, ни позиционного контроля. Просто рюкзак - не более. Не бойся! Терпение, выносливость и свирепость - и он будет вырублен в течение пяти раундов".

Поединок Махачев - Делла Маддалена станет главным событием вечера и одним из самых ожидаемых боёв 2025 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451861
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  