В ГКНБ открыты вакансии для специалистов по искусственному интеллекту

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики объявил набор IT-специалистов для прохождения службы в сфере национальной безопасности.

Как отметил заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, будущее страны зависит от развития интеллекта, технологий и науки.

"Будущее - за интеллектом, технологиями и наукой. Наша задача - вовремя распознать таланты, дать им возможности и объединить усилия во имя безопасности и прогресса Кыргызстана", - подчеркнул Ташиев.

В ведомстве отметили, что современная система национальной безопасности выходит за рамки традиционных представлений о военной службе и охватывает кибернетическую и интеллектуальную сферы. Сегодня для защиты государства необходимы не только военнослужащие, но и инженеры-программисты, аналитики данных, криптографы, специалисты по искусственному интеллекту и кибербезопасности.

Особое внимание уделяется приёму граждан с высоким уровнем технической подготовки, включая выпускников зарубежных вузов, владеющих иностранными языками и обладающих опытом работы в сфере информационных технологий.

По данным ГКНБ, специалисты будут задействованы в разработке и обслуживании новейших систем - умных дронов, автономных платформ, средств киберзащиты, криптографических решений и интеллектуальных систем анализа данных. Для таких специалистов предусмотрены альтернативные формы прохождения службы в технических подразделениях.

Ведомство подчёркивает, что служба в сфере национальной безопасности сегодня - это не только воинский долг, но и возможность реализовать свой профессиональный потенциал в проектах, имеющих стратегическое значение для страны.

Набор ведётся по направлениям: информационная безопасность, аналитика и обработка данных, искусственный интеллект и машинное обучение, сетевые технологии, системное администрирование, криптография, киберпсихология, авиа-моделирование и владение иностранными языками.

Основные требования к кандидатам: возраст до 30 лет, наличие высшего образования и опыта работы, хорошее здоровье, безупречная репутация и готовность к службе в условиях строгой конфиденциальности.

По интересующим вопросам гражданам предлагается обращаться в ГКНБ КР по телефону 0999 012 012 (в том числе через WhatsApp).


ГКНБ, Кыргызстан, Искусственный интеллект, работа
