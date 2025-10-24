Погода
Китайские офтальмологи провели 317 бесплатных операций в Оше

250  0
- Назгуль Абдыразакова
С 11 по 22 октября 2025 года в Ошской межобластной объединённой клинической больнице работала команда офтальмологов из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Визит прошёл в рамках гуманитарного проекта "Экспресс здоровье - яркое путешествие", направленного на оказание высокотехнологичной офтальмологической помощи жителям южных регионов Кыргызстана.

За две недели китайские специалисты провели 317 бесплатных операций по восстановлению зрения пациентам, страдающим катарактой и глаукомой. Стоимость одной такой операции, включая имплантацию хрусталика и медикаменты, превышает 100 тысяч сомов, однако все расходы были полностью покрыты китайской стороной.

В рамках сотрудничества Фонд "Китайское здоровье - экспресс" передал Ошской больнице оптический когерентный томограф (ОСТ) стоимостью 17 миллионов сомов. Новое оборудование позволит улучшить диагностику и повысить эффективность лечения заболеваний глаз.

Сотрудничество между Ошской больницей и китайскими офтальмологами продолжается уже третий год подряд:

в 2023 году проведено 338 операций,

в 2024 году - 237,

в 2025 году - 317 операций.

В знак признательности руководство больницы и коллектив отделения микрохирургии глаза вручили китайским врачам благодарственные письма и памятные подарки. Стороны также подписали новое трёхлетнее соглашение о дальнейшем медицинском сотрудничестве.


Теги:
Китай, Ош, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье, больница
