CAF объявила претендентов на звание лучшего африканского футболиста года

- Самуэль Деди Ирие
Конфедерация африканского футбола (CAF) опубликовала список кандидатов на награду "Лучший африканский футболист года". Церемония награждения ещё не назначена, но интрига вокруг победителя уже высока.

В список претендентов вошли: Франк Ангуисса (Камерун, "Наполи"), Фистон Майеле (ДР Конго, "Пирамидс ФК"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Денис Буанга (Габон, "Лос-Анджелес ФК"), Серху Гирасси (Гвинея, "Дортмунд"), Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ"), Уссама Ламлиуи (Марокко, "РС Беркани"), Виктор Осимхен (Нигерия, "Галатасарай"), Илиман Ндьайе (Сенегал, "Эвертон") и Папе Матар Сарр (Сенегал, "Тоттенхэм").

Помимо главного приза, CAF выберет лучшего вратаря, лучшего молодого игрока и лучшего тренера, а также определит лучший клуб и национальную сборную года.

Дата проведения церемонии будет объявлена позже.


