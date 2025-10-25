CAF объявила претендентов на звание лучшего африканского футболиста года

Конфедерация африканского футбола (CAF) опубликовала список кандидатов на награду "Лучший африканский футболист года". Церемония награждения ещё не назначена, но интрига вокруг победителя уже высока.

В список претендентов вошли: Франк Ангуисса (Камерун, "Наполи"), Фистон Майеле (ДР Конго, "Пирамидс ФК"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Денис Буанга (Габон, "Лос-Анджелес ФК"), Серху Гирасси (Гвинея, "Дортмунд"), Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ"), Уссама Ламлиуи (Марокко, "РС Беркани"), Виктор Осимхен (Нигерия, "Галатасарай"), Илиман Ндьайе (Сенегал, "Эвертон") и Папе Матар Сарр (Сенегал, "Тоттенхэм").

Помимо главного приза, CAF выберет лучшего вратаря, лучшего молодого игрока и лучшего тренера, а также определит лучший клуб и национальную сборную года.

Дата проведения церемонии будет объявлена позже.