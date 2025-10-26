Конфликт Месси и Лапорты не решился даже "с помощью барбекю"

Лионель Месси по-прежнему испытывает недовольство к президенту "Барселоны" Жоану Лапорте. Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на бывшего вице-президента клуба Жорди Местре.

По его словам, напряжённость между сторонами сохраняется с лета 2021 года, когда Месси покинул каталонский клуб и подписал контракт с "ПСЖ". Тогда "Барселона" не смогла предложить ему новый договор, что вызвало серьёзное недовольство игрока и его семьи.

Местре отметил, что попытки Лапорты наладить отношения с футболистом "с помощью барбекю" не увенчались успехом.

В настоящее время Месси выступает за "Интер Майами" и стал лучшим бомбардиром регулярного сезона MLS, забив 29 голов в 28 матчах.