"Кайрат" и "Астана" сразятся за титул в последнем туре КПЛ-2025

26 октября в Алматы состоится центральный матч 26-го, заключительного тура Казахстанской Премьер-Лиги между алматинским "Кайратом" и столичной "Астаной". Поединок обещает стать решающим в борьбе за золотые медали сезона.

Перед встречей "Кайрат" лидирует в турнирной таблице с 58 очками, а "Астана" идет второй с 56 баллами. На третьей позиции располагается "Тобол" - 53 очка, который также претендует на итоговое место в тройке лидеров.

Матч между "Кайратом" и "Астаной" будет обслуживать бригада арбитров из Италии, что подчеркивает статус встречи как центральной в сезоне.

Расписание матчей 26-го тура:

Жетысу - Кызылжар, 16:00

Кайрат - Астана, 16:00

Улытау - Тобол, 16:00

Женис - Кайсар, 16:00

Елимай - Атырау, 16:00

Окжетпес - Туран, 16:00

Актобе - Ордабасы, 16:00

Победа в очном поединке практически гарантирует "Кайрату" чемпионство, в то время как "Астана" нужна только победа, чтобы обойти алматинцев и завоевать титул. Ожидается, что матч соберет большое количество зрителей и станет настоящим футбольным праздником в Алматы.