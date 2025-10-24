Погода
Скончался легендарный кыргызский легкоатлет Отто Барч

- Самуэль Деди Ирие
На 83-м году жизни ушёл из жизни известный легкоатлет и трёхкратный чемпион СССР Отто Эдуардович Барч, сообщает Prosports.kz.

Барч представлял Кыргызскую ССР на международной спортивной арене и был одним из выдающихся спортсменов советской лёгкой атлетики. Под руководством тренера Николая Жилова он достиг значительных результатов:

трёхкратный чемпион СССР - на дистанциях 50 км (1973, 1978) и 20 км (1975);

участник трёх Олимпийских игр - Мехико (1968), Мюнхен (1972) и Монреаль (1976), занимал места в десятке сильнейших;

серебряный призёр Кубка мира 1973 года и чемпионата Европы 1974 года на дистанции 50 км.

После распада СССР Барч переехал в Германию, но поддерживал связь с кыргызским спортивным сообществом. В 1974 году о его жизни был снят документальный фильм режиссёра Карела Абдыкулова.

Отто Барч оставил значимый след в истории кыргызской лёгкой атлетики и всего спорта страны.


URL: https://www.vb.kg/451868
Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
