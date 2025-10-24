Кыргызстан и Япония проводят семинар по детско-юношескому футболу

23–24 октября в офисе Кыргызского футбольного Союза проходит двухдневный семинар в рамках сотрудничества с Японской футбольной Ассоциацией (JFA).

Семинар посвящён теме "Философия развития детско-юношеского футбола и методика подготовки JFA". На открытии мероприятия первый вице-президент КФС Нурдин Букуев подчеркнул важность международного обмена опытом и отметил, что сотрудничество с JFA существенно поспособствует развитию детско-юношеского футбола в Кыргызстане.

В семинаре принимают участие японские специалисты: Шимпей Ито, координатор по подготовке тренеров JFA, и Хироюки Нисидзима, старший тренер и преподаватель семинара.

В ходе двухдневного мероприятия японские эксперты представляют философию развития детско-юношеского футбола, современные методы подготовки тренеров и практические методики работы с молодыми игроками, направленные на повышение уровня футбольного образования в Кыргызстане.