Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 101.32 - 102.32

Кыргызстан и Япония проводят семинар по детско-юношескому футболу

230  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23–24 октября в офисе Кыргызского футбольного Союза проходит двухдневный семинар в рамках сотрудничества с Японской футбольной Ассоциацией (JFA).

Семинар посвящён теме "Философия развития детско-юношеского футбола и методика подготовки JFA". На открытии мероприятия первый вице-президент КФС Нурдин Букуев подчеркнул важность международного обмена опытом и отметил, что сотрудничество с JFA существенно поспособствует развитию детско-юношеского футбола в Кыргызстане.

В семинаре принимают участие японские специалисты: Шимпей Ито, координатор по подготовке тренеров JFA, и Хироюки Нисидзима, старший тренер и преподаватель семинара.

В ходе двухдневного мероприятия японские эксперты представляют философию развития детско-юношеского футбола, современные методы подготовки тренеров и практические методики работы с молодыми игроками, направленные на повышение уровня футбольного образования в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451869
Теги:
футбол, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  