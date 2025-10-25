UFC 321 соберёт сильнейших бойцов мира в Абу-Даби

Сегодня на "Этихад-Арене" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Для Аспиналла это будет первая полноценная защита титула.
В главном карде также примут участие:
Умар Нурмагомедов - Марио Баутиста
Александр Волков - Жаилтон Алмейда (Бразилия)
Вирна Жандироба - Маккензи Дерн
Александар Ракич - Азамат Мурзаканов
Предварительный кард турнира включает:
Икрам Алискеров - Чун Ён Пак
Людовит Клейн - Матеуш Ребецки
Азат Максум - Митч Рапосо
Хамди Абдельвахаб - Крис Барнетт
Абдул-Карим Аль-Сельвади - Матеус Камило
Натаниэль Вуд - Хосе Дельгадо
Жаклин Аморим - Мидзуки Иноуэ
UFC 321 обещает стать одним из самых зрелищных турниров октября, собрав сильнейших бойцов мирового промоушена.