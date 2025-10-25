UFC 321 соберёт сильнейших бойцов мира в Абу-Даби

Сегодня на "Этихад-Арене" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Для Аспиналла это будет первая полноценная защита титула.

В главном карде также примут участие:

Умар Нурмагомедов - Марио Баутиста

Александр Волков - Жаилтон Алмейда (Бразилия)

Вирна Жандироба - Маккензи Дерн

Александар Ракич - Азамат Мурзаканов

Предварительный кард турнира включает:

Икрам Алискеров - Чун Ён Пак

Людовит Клейн - Матеуш Ребецки

Азат Максум - Митч Рапосо

Хамди Абдельвахаб - Крис Барнетт

Абдул-Карим Аль-Сельвади - Матеус Камило

Натаниэль Вуд - Хосе Дельгадо

Жаклин Аморим - Мидзуки Иноуэ

UFC 321 обещает стать одним из самых зрелищных турниров октября, собрав сильнейших бойцов мирового промоушена.