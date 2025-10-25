Погода
Три кыргызских дзюдоиста заявлены на Гран-при в Абу-Даби

Сборная Кыргызстана по дзюдо определилась с участниками предстоящего Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 28 по 30 ноября, сообщает официальный сайт Международной Федерации дзюдо (IJF).

В турнире, участие в котором подтвердили 119 дзюдоистов из 22 стран, Кыргызстан будут представлять:

Бекбоо Апышов - до 60 кг

Адис Орозмаматов - до 66 кг

Ханболот Ырысбеков - до 66 кг

Кыргызстанская команда нацелена на успешное выступление, а болельщики страны ожидают побед наших спортсменов на престижных международных соревнованиях.


