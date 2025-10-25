Погода
$ 87.29 - 87.71
€ 100.85 - 101.80

ЦИК Кыргызстана утвердила список международных наблюдателей

182  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 24 октября на своем заседании приняла постановление об аккредитации 29 международных наблюдателей для участия в мониторинге досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года.

Среди аккредитованных - представители Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (8 человек), Межпарламентской Ассамблеи СНГ (17 человек), а также сотрудники посольств Беларуси и России в Кыргызстане (по 2 человека от каждой стороны).

Международным наблюдателям будут выданы удостоверения установленного образца.

Для наблюдения за выборами ЦИК направила приглашения в избирательные комиссии 47 стран и международные организации, включая ОДКБ, ШОС, СНГ, ОИС, A-WEB и БДИПЧ ОБСЕ.

Также приглашения получили представительства международных структур, действующих в Бишкеке: ООН, ПРООН, ООН-Женщины, офис ОБСЕ, JICA, KOICA и фонды имени Ханса Зайделя, Фридриха Эберта и Конрада Аденауэра. Кроме того, Жогорку Кенеш направил приглашения в межпарламентские объединения - Европарламент, ПА ОБСЕ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ТЮРКПА и ПА ОДКБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451873
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  