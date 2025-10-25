ЦИК Кыргызстана утвердила список международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 24 октября на своем заседании приняла постановление об аккредитации 29 международных наблюдателей для участия в мониторинге досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года.

Среди аккредитованных - представители Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (8 человек), Межпарламентской Ассамблеи СНГ (17 человек), а также сотрудники посольств Беларуси и России в Кыргызстане (по 2 человека от каждой стороны).

Международным наблюдателям будут выданы удостоверения установленного образца.

Для наблюдения за выборами ЦИК направила приглашения в избирательные комиссии 47 стран и международные организации, включая ОДКБ, ШОС, СНГ, ОИС, A-WEB и БДИПЧ ОБСЕ.

Также приглашения получили представительства международных структур, действующих в Бишкеке: ООН, ПРООН, ООН-Женщины, офис ОБСЕ, JICA, KOICA и фонды имени Ханса Зайделя, Фридриха Эберта и Конрада Аденауэра. Кроме того, Жогорку Кенеш направил приглашения в межпарламентские объединения - Европарламент, ПА ОБСЕ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ТЮРКПА и ПА ОДКБ.