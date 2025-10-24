Кыргызстан и Франция объединяют усилия для развития экстренной медицины

В Бишкеке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между посольством Франции и Национальным госпиталем при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Документ направлен на укрепление системы экстренной медицинской помощи в стране и развитие профессиональных связей между кыргызскими и французскими специалистами.

Церемония прошла в тёплой и конструктивной обстановке. Соглашение предусматривает организацию учебных поездок и стажировок кыргызских врачей во Франции, обмен опытом в сфере экстренной медицины и внедрение передовых европейских стандартов в систему здравоохранения Кыргызстана.

С кыргызской стороны соглашение подписал главный врач Национального госпиталя Бакыт Тологонов, который подчеркнул важность данного шага для реформирования медицинской системы страны и подготовки специалистов международного уровня.

- Данное соглашение имеет огромное значение для становления нашей системы экстренной медицины. Мы официально обратились через Посольство Франции с просьбой поддержать нашу систему экстренной медицинской помощи - в первую очередь в части обмена опытом и внедрения передовых практик Французской Республики.

При вашем содействии наши сотрудники смогут посетить французские клиники, которые специализируются на оказании неотложной помощи. Ранее наша система скорой помощи была раздроблена - различные отделения и службы действовали обособленно, без единого координационного центра. С прошлого года мы начали внедрять централизованную систему экстренной медицинской помощи. Однако, как и предполагалось, из-за отсутствия достаточного опыта возникают определённые трудности.

Мы надеемся, что с помощью этого соглашения и поддержки посольства Франции сможем перенять лучший международный опыт, укрепить потенциал специалистов и привести систему экстренной медицины к мировым стандартам. Если данный опыт окажется успешным, мы внедрим его в нашей практике, - отметил Тологонов.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай в свою очередь подчеркнул, что соглашение открывает новые перспективы для медицинского взаимодействия между двумя странами.

- Я думаю, что у вас будет плодотворное сотрудничество с больницей Фош, которая является референтным медицинским центром Парижского региона. Представители этой больницы уже посещали Кыргызстан несколько месяцев назад, чтобы изучить ситуацию на местах. Это первый конкретный проект по сотрудничеству, который мы запускаем в сфере медицины, и я надеюсь, что он станет долгосрочным. Франция готова поделиться своими знаниями и опытом в области экстренной медицины, - сказал дипломат.

Посол также напомнил о предыдущем успешном совместном проекте в сфере телемедицины, который позволил жителям горных районов Кыргызстана получать консультации врачей дистанционно. По его словам, подобные инициативы играют ключевую роль в обеспечении доступности медицинской помощи и будут развиваться и дальше.

Николя Фай рассказал нашему изданию VB.KG что даёт соглашение стране:

- Это сотрудничество в сфере неотложной медицины, поскольку Кыргызстан выразил потребность в развитии этого направления и проводит реформы в данной области. Кыргызстан заинтересован в опыте Франции, и поэтому в рамках проекта будет организована учебная поездка во Францию для группы кыргызских специалистов и практиков. Они смогут ознакомиться с тем, как устроена система скорой медицинской помощи у нас, а некоторые стажёры останутся во Франции на одну-две недели, чтобы более глубоко изучить, как организована наша система неотложной медицины.

- Мы уверены, что этот проект станет важным шагом в развитии кыргызской системы здравоохранения, позволит укрепить связи между медицинскими учреждениями двух стран и повысить качество оказания экстренной помощи. Франция готова поддерживать Кыргызстан на пути совершенствования его системы медицины, - подчеркнул посол.