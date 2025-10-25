Погода
$ 87.29 - 87.71
€ 100.85 - 101.80

Кыргызстан и Россия обсудили новые проекты в сфере недропользования

170  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошло второе заседание Кыргызско-Российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере геологии и недропользования. Мероприятие состоялось в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между министерствами природных ресурсов двух стран, подписанного в октябре 2023 года.

Кыргызскую сторону возглавил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора директор Кыргызской геологической службы Марат Жусупбеков, российскую - заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Асламбек Гермаханов.

Заседание прошло в открытой и деловой атмосфере. Стороны обсудили итоги реализации решений, принятых на первом заседании, и рассмотрели девять вопросов повестки дня. Среди них - новации в законодательстве о недропользовании, участие российских компаний в горнорудных проектах Кыргызстана, развитие геологоразведочных работ и лабораторно-аналитического обеспечения.

Особое внимание уделили сотрудничеству с АО "Росгео" и результатам совместных исследований Института геологии им. М. М. Адышева НАН КР и ФГБУ "Институт Карпинского" по золоторудным месторождениям.

По итогам встречи стороны утвердили Среднесрочную программу кыргызско-российского сотрудничества в сфере геологии и недропользования на 2025–2027 годы и договорились провести следующее заседание в 2026 году. Конкретные сроки и место будут согласованы дополнительно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451875
Теги:
Минприродресурсов, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  