Кыргызстан и Россия обсудили новые проекты в сфере недропользования

В Бишкеке прошло второе заседание Кыргызско-Российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере геологии и недропользования. Мероприятие состоялось в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между министерствами природных ресурсов двух стран, подписанного в октябре 2023 года.

Кыргызскую сторону возглавил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора директор Кыргызской геологической службы Марат Жусупбеков, российскую - заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Асламбек Гермаханов.

Заседание прошло в открытой и деловой атмосфере. Стороны обсудили итоги реализации решений, принятых на первом заседании, и рассмотрели девять вопросов повестки дня. Среди них - новации в законодательстве о недропользовании, участие российских компаний в горнорудных проектах Кыргызстана, развитие геологоразведочных работ и лабораторно-аналитического обеспечения.

Особое внимание уделили сотрудничеству с АО "Росгео" и результатам совместных исследований Института геологии им. М. М. Адышева НАН КР и ФГБУ "Институт Карпинского" по золоторудным месторождениям.

По итогам встречи стороны утвердили Среднесрочную программу кыргызско-российского сотрудничества в сфере геологии и недропользования на 2025–2027 годы и договорились провести следующее заседание в 2026 году. Конкретные сроки и место будут согласованы дополнительно.