Мохамед Салах удалил упоминания о "Ливерпуле" из соцсетей

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах вызвал ажиотаж среди болельщиков, удалив все упоминания о клубе со своей страницы в X (бывший Twitter). Об этом сообщает Liverpool Echo.

Инцидент произошёл после победы "Ливерпуля" со счётом 5:1 над немецким "Айнтрахтом" во втором туре Лиги чемпионов. Египтянин второй матч подряд остался в запасе - ранее он также не вышел в стартовом составе в поединке против "Галатасарая".

Главный тренер Арне Слот начал встречу по схеме 4-4-2 с Александром Исаком и Уго Экиитике в атаке. После травмы Исака в перерыве на поле вышел не Салах, а Федерико Кьеза. Сам египтянин появился лишь на 74-й минуте при счёте 5:1, заменив Экиитике.

Несмотря на короткое время, Салах успел нанести три удара по воротам - больше, чем любой другой игрок команды. Однако действия футболиста в соцсетях вызвали предположения о его недовольстве положением в клубе и возможной напряжённости в отношениях с главным тренером.

Официальных комментариев от Салаха и руководства "Ливерпуля" пока не поступало.