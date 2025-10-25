Погода
$ 87.29 - 87.71
€ 100.85 - 101.80

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

138  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лионель Месси официально продлил контракт с американским клубом "Интер Майами" до конца сезона 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний аргентинец присоединился к команде в 2023 году, заключив соглашение на $150 миллионов за два с половиной года, включая бонусы и долю в акционерном капитале клуба. Новый контракт продлевает сотрудничество ещё на три сезона.

Месси останется лицом проекта "Интер Майами" и MLS. В 2026 году он примет участие в открытии нового стадиона *Miami Freedom Park, строительство которого уже ведётся.

"Когда Лионель Месси выбрал MLS, это стало переломным моментом не только для "Интер Майами", но и для всего футбола в Северной Америке", - заявил комиссар лиги Дон Гарбер.

В текущем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром MLS с 29 голами и претендует на звание MVP. Его присутствие в лиге вызвало рекордный интерес к матчам и продажам билетов.

Согласно данным Sportico, общие доходы Месси к концу 2025 года превысят $1,6 миллиарда, что делает его одним из самых богатых спортсменов в истории.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451877
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  