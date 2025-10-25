Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Лионель Месси официально продлил контракт с американским клубом "Интер Майами" до конца сезона 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний аргентинец присоединился к команде в 2023 году, заключив соглашение на $150 миллионов за два с половиной года, включая бонусы и долю в акционерном капитале клуба. Новый контракт продлевает сотрудничество ещё на три сезона.

Месси останется лицом проекта "Интер Майами" и MLS. В 2026 году он примет участие в открытии нового стадиона *Miami Freedom Park, строительство которого уже ведётся.

"Когда Лионель Месси выбрал MLS, это стало переломным моментом не только для "Интер Майами", но и для всего футбола в Северной Америке", - заявил комиссар лиги Дон Гарбер.

В текущем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром MLS с 29 голами и претендует на звание MVP. Его присутствие в лиге вызвало рекордный интерес к матчам и продажам билетов.

Согласно данным Sportico, общие доходы Месси к концу 2025 года превысят $1,6 миллиарда, что делает его одним из самых богатых спортсменов в истории.