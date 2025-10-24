Погода
МИД КР предложил ЕС провести независимый аудит санкций

227  0
- Назгуль Абдыразакова
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выразило сожаление в связи с решением Европейского союза включить ряд юридических лиц Кыргызстана в санкционный список.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, Кыргызстан строго соблюдает свои международные обязательства и ведёт открытый, конструктивный диалог с партнёрами из Европейского союза, направленный на предотвращение возможных рисков обхода санкционных ограничений.

МИД подчеркнул, что Европейский союз ранее заявлял о намерении строить стратегическое партнёрство с государствами Центральной Азии и содействовать социально-экономическому развитию региона. В этой связи кыргызская сторона выразила готовность к равному, взаимоуважительному и доверительному сотрудничеству с ЕС и его государствами-членами.

"Такой подход позволит достичь больше взаимовыгодных целей, в отличие от одностороннего санкционного давления", - говорится в сообщении.

Кыргызская Республика официально пригласила Европейский союз инициировать проведение независимого, международно признанного аудита**, который позволит проверить фактические обстоятельства и убедиться, что любые ограничительные меры основаны на достоверных и проверенных данных.

Кроме того, кыргызская сторона предложила создать совместную техническую рабочую группу Кыргызстан – Европейский Союз для регулярного обмена данными, мониторинга транзакций и совместной оценки рисков.

МИД выразил уверенность, что такой формат сотрудничества поможет укрепить доверие и позволит эффективно решать возникающие вопросы без применения односторонних ограничительных мер.


URL: https://www.vb.kg/451878
Теги:
МИД, Европейский союз, Кыргызстан, санкции
