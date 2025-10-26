Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу молодежного чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанская спортсменка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе (U-23), который проходит в городе Нови-Сад (Сербия).

По информации Объединенного мира борьбы (UWW), Таштанбекова выступала в весовой категории до 68 кг и в поединке за третье место победила Герду Барз из Германии со счетом 4:2.

Для женской сборной Кыргызстана это уже вторая медаль на текущем чемпионате. Ранее Нурзат Нуртаева (до 72 кг) стала чемпионкой мира, обыграв в финале американку Джасмин Долорес Робинсон со счетом 11:10.

Еще одна представительница Кыргызстана, Кайыркуль Шаршебаева (до 76 кг), боролась за бронзу, но уступила чемпионке Европы Элмире Ясин из Турции (3:6) и заняла пятое место.