Александр Усик проведет следующий бой в 2026 году

38-летний украинский боксер и непобежденный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой в первой половине 2026 года. Об этом сообщил директор его команды Сергей Лапин в интервью журналу The Ring.

В последнем поединке, который состоялся 20 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Усик победил британца Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира. Этот бой стал реваншем между боксерами.

На данный момент Усик проходит медицинское восстановление после травмы спины. Ранее он сомневался, продолжит ли карьеру после второй победы над Дюбуа, однако недавно заявил, что намерен боксировать до 41 года.

По словам Сергея Лапина, у Усика впереди еще около пяти боев, но третий поединок с Тайсоном Фьюри, который время от времени намекает на возвращение, вряд ли состоится.