Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

Александр Усик проведет следующий бой в 2026 году

119  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

38-летний украинский боксер и непобежденный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой в первой половине 2026 года. Об этом сообщил директор его команды Сергей Лапин в интервью журналу The Ring.

В последнем поединке, который состоялся 20 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Усик победил британца Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира. Этот бой стал реваншем между боксерами.

На данный момент Усик проходит медицинское восстановление после травмы спины. Ранее он сомневался, продолжит ли карьеру после второй победы над Дюбуа, однако недавно заявил, что намерен боксировать до 41 года.

По словам Сергея Лапина, у Усика впереди еще около пяти боев, но третий поединок с Тайсоном Фьюри, который время от времени намекает на возвращение, вряд ли состоится.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451886
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  