В Бишкеке стартует международный турнир по грэпплингу "Ак Илбирс AIGA-2025"

С 25 по 26 октября в Бишкеке пройдет международный турнир по грэпплингу под эгидой Всемирной ассоциации грэпплинга (AIGA).

Соревнования под названием "Ак Илбирс AIGA-2025" приурочены к Международному дню снежного барса и соберут сильнейших спортсменов разных возрастных категорий. Турнир пройдет в спортивном комплексе Gym-n-Roll.

Как сообщили организаторы, в состязаниях примут участие атлеты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Победители будут награждены чемпионскими поясами, медалями и кубками.

"Борьба за титулы обещает быть жаркой и зрелищной!" - отметили представители федерации грэпплинга Кыргызстана.