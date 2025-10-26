В Бишкеке проходит инклюзивная спартакиада среди людей с инвалидностью

С 18 октября по 1 декабря в Бишкеке проводится инклюзивная спартакиада среди людей с инвалидностью, организованная Департаментом физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города.

В программу соревнований вошли 10 видов спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, армрестлинг, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, тхэквондо WT и плавание. Участие принимают спортсмены разных возрастных категорий - взрослые, юниоры и дети.

23 октября на базе СДЮШОР по спортивным единоборствам прошли соревнования по шахматам реди людей с нарушениями слуха и зрения. В турнире участвовали 69 спортсменов.

Победители турнира по шахматам:

Среди юношей:

1-е место - Жаанбаев Арген

2-е место - Алишеров Равил

3-е место - Надырбеков Иман

Среди девушек:

1-е место - Медетова Бурулай

2-е место - Таалайбекова Адинай

3-е место - Ысмаилова Айбийке

Среди мужчин:

1-е место - Рахмат уулу Талас

2-е место - Ким Эдуард

3-е место - Алмазбеков Шабдан

Среди женщин:

1-е место - Кудайбердиева Айтунук

2-е место - Монолова Кымбат

3-е место - Джылышбаева Чолпон

Организаторы отмечают, что проведение спартакиады направлено на поддержку инклюзивного спорта, укрепление здоровья и развитие равных возможностей для всех участников.