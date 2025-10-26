В Бишкеке проходит инклюзивная спартакиада среди людей с инвалидностью

С 18 октября по 1 декабря в Бишкеке проводится инклюзивная спартакиада среди людей с инвалидностью, организованная Департаментом физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города.
В программу соревнований вошли 10 видов спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, армрестлинг, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, тхэквондо WT и плавание. Участие принимают спортсмены разных возрастных категорий - взрослые, юниоры и дети.
23 октября на базе СДЮШОР по спортивным единоборствам прошли соревнования по шахматам реди людей с нарушениями слуха и зрения. В турнире участвовали 69 спортсменов.
Победители турнира по шахматам:
Среди юношей:
1-е место - Жаанбаев Арген
2-е место - Алишеров Равил
3-е место - Надырбеков Иман
Среди девушек:
1-е место - Медетова Бурулай
2-е место - Таалайбекова Адинай
3-е место - Ысмаилова Айбийке
Среди мужчин:
1-е место - Рахмат уулу Талас
2-е место - Ким Эдуард
3-е место - Алмазбеков Шабдан
Среди женщин:
1-е место - Кудайбердиева Айтунук
2-е место - Монолова Кымбат
3-е место - Джылышбаева Чолпон
Организаторы отмечают, что проведение спартакиады направлено на поддержку инклюзивного спорта, укрепление здоровья и развитие равных возможностей для всех участников.