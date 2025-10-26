Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

В Бишкеке проходит инклюзивная спартакиада среди людей с инвалидностью

174  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 18 октября по 1 декабря в Бишкеке проводится инклюзивная спартакиада среди людей с инвалидностью, организованная Департаментом физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города.

В программу соревнований вошли 10 видов спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, армрестлинг, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, тхэквондо WT и плавание. Участие принимают спортсмены разных возрастных категорий - взрослые, юниоры и дети.

23 октября на базе СДЮШОР по спортивным единоборствам прошли соревнования по шахматам реди людей с нарушениями слуха и зрения. В турнире участвовали 69 спортсменов.

Победители турнира по шахматам:

Среди юношей:

1-е место - Жаанбаев Арген

2-е место - Алишеров Равил

3-е место - Надырбеков Иман

Среди девушек:

1-е место - Медетова Бурулай

2-е место - Таалайбекова Адинай

3-е место - Ысмаилова Айбийке

Среди мужчин:

1-е место - Рахмат уулу Талас

2-е место - Ким Эдуард

3-е место - Алмазбеков Шабдан

Среди женщин:

1-е место - Кудайбердиева Айтунук

2-е место - Монолова Кымбат

3-е место - Джылышбаева Чолпон

Организаторы отмечают, что проведение спартакиады направлено на поддержку инклюзивного спорта, укрепление здоровья и развитие равных возможностей для всех участников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451888
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  