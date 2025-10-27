Погода
Александра Рябых: Для женщин сегодня нет запретов при выборе профессии

- Нина Ничипорова
В Бишкеке состоялся Форум-диалог женщин России и Кыргызстана "Партнёрство для устойчивого развития экономики", организованный Конгрессом женщин Кыргызской Республики, фондом "Объединение женщин атомной отрасли" при поддержке Госкорпорации "Росатом" и Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Форум стал деловой площадкой для развития международных партнерских связей, поддержки женского лидерства и продвижения долгосрочных стратегий устойчивого развития России и Кыргызстана. В его работе приняли участие более 100 женщин - руководителей технологических отраслей, предпринимателей, ученых, представителей госструктур, общественных организаций.

- Очень важно, что сегодня мы поднимаем вопрос не с точки зрения того, что где-то ущемляются права женщин, а с точки зрения возможностей, которые открываются сегодня перед россиянками и кыргызстанками. Сегодня многие профессии, в том числе в высокотехнологичных отраслях, становятся абсолютно доступными для нас, - сказала на открытии форума соучредитель фонда "Объединение женщин атомной отрасли", руководитель Женского сообщества Росатома Александра Рябых.

За последние годы перечень ранее недоступных для женщин профессий быстро сокращается. Сегодня женщины наравне с мужчинами управляют самолетами, общественным транспортом, локомотивами, сложными промышленными установками. А Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной - капитаном атомного ледокола "Ямал". Прежде она преподавала русский язык в сельской школе, но в какой-то момент решила кардинально изменить свою жизнь, связав ее с морем. То есть, сегодня для женщин нет запретов при выборе профессии, - добавила она.

По ее словам, "Росатом" проводит политику поддержки женщин как в России, так и на международном уровне. Их сообщество охватывает более 40 стран мира. Например, разработана программа "Единая сила", которая помогает раскрыть лидерский потенциал женщин. И таких программ по поддержке женщин известной российской Госкорпорацией немало. В рамках партнерства с Конгрессом женщин Кыргызстана реализуются проекты, направленные на повышение роли женщин в науке, технологиях и инженерных специальностях. "Стремительное развитие технологий и необходимость укрепления экономики наших стран требуют максимального внимания к формированию человеческого капитала на долгосрочную перспективу", - отметила Александра Рябых.

Эту мысль продолжила российский сенатор, глава совета Евразийского женского форума Галина Карелова, которая выступила перед участниками форума в онлайн-формате. По ее мнению, в современных условиях важно повышать конкурентоспособность женщин и расширять их участие в формировании новых точек роста в экономике. Большую роль в этом играют 35 проектов совета, направленных на повышение цифровой, финансовой, инвестиционной и предпринимательской грамотности.

- С появлением технологий, с перестройкой экономических моделей, изменением социальной политики открываются новые возможности для женщин. При выборе места работы в топ-3 привлекательных отраслей для женщин вошла сфера информационных технологий. Появились новые направления и профессии. Женщины-предприниматели все активнее используют инструменты искусственного интеллекта и современные средства связи, меняя традиционные бизнес-модели" - сказала Карелова.

На пленарной сессии "Стратегия роста: как женщины влияют на развитие экономики" ее модератор, генеральный директор представительства "Росатома" в Кыргызстане Дмитрий Константинов отметил, что россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны. Женщины в России составляют почти половину всех занятых в экономике, более 40 процентов составляет доля женщин среди предпринимателей. В атомной промышленности занято порядка 33 процента женщин, что почти на 10 процентов превышает среднемировой показатель. Из них каждая четвертая – 24 процента занимает руководящую должность. В Кыргызстане женщины также играют существенную роль в экономике – 42 процента предпринимателей и руководителей составляют именно они.

- Сегодня мы хотим не только констатировать их успехи, но и обсудить, какие еще механизмы можно использовать для того, чтобы улучшить экосистему для женского лидерства, - сказал он в начале дискуссии. - Ваш голос слышат и с ним считаются, ваши рекомендации принимают во внимание правительства и России, и Кыргызстана.

Замира Акбагышева, президент Конгресса женщин Кыргызстана, подчеркнула, что сотрудничество с Россией становится всё более прочным: подписаны меморандум и Дорожная карта, которые включают программы обучения, обмен опытом и поддержку женщин, работающих в высоких технологиях. В своем выступлении она отметила, что форум стал первым совместным мероприятием, проводимым в рамках реализации Дорожной карты сотрудничества между Женским сообществом "Росатома" и Конгрессом женщин Кыргызстана, подписанной в сентябре 2025 года на площадке World Atomic Week в Москве.

- Конгресс женщин активно работает над вовлечением женщин в экономику, над развитием у них цифровых навыков и предпринимательства, а также над подготовкой молодежи к карьере в технологических сферах. Конгресс инициировал проект "Образованная женщина – образованная страна", который уже многие годы очень востребован моими соотечественницами. Это бесплатные курсы для кыргызстанок по основам IТ, бизнес-планированию и другим направлениям. Конгресс женщин обучил основам бизнеса более сорока тысяч человек, основы IТ прошли более десяти тысяч кыргызстанок. И что отрадно, многие из них после обучения на курсах, успешно развивают свой бизнес, устроились на работу. Сегодня мы делаем акцент на молодежь. На базе КНУ, например, открыли кабинет IT-технологий для студентов, где они осваивают цифровые навыки, которые так им необходимы сегодня, - сказала Замира Акбагышева.

- В августе при поддержке посольства Китая мы открыли Центр цифрового развития. А чуть позже во всех областях были созданы филиалы центра, в которых уже более тысячи кыргызстанок прошли обучение IT-навыкам, - добавила она. - В дальнейшем планируется развивать подготовку специалистов в области атомной энергетики и отправлять кыргызстанок на обучение в российские университеты.

Как отметил замглавы Национального агентства по инвестициям Кыргызстана Дамирбек Бикулов на форуме женщин Кыргызстана и России "Партнерство для устойчивого развития экономики", эта встреча будет полезной для обеих стран, у которых есть огромный потенциал в развитии экономики и женского предпринимательства. "Росатом" вносит большой вклад в развитие кыргызско-российских отношений. В нашей стране есть немало предприятий и предпринимателей, которые готовы расширять и укреплять взаимовыгодное сотрудничество. И эта площадка предоставит такую возможность.

- Россия является нашим основным стратегическим партнером, важным инвестором в разных направлениях экономики. И важно еще то, что в развитии этих направлений огромную роль играет женское предпринимательство. Женщины активно инициируют проекты и успешно их реализуют. Они не ограничиваются, как раньше, торговлей или текстилем. Сегодня бизнес, которым управляют женщины, развивает свои контакты, географию сотрудничества и возможностей. Это радует, - сказал Дамирбек Бикулов. – Национальное агентство уделяет большое внимание защите прав женщин-предпринимателей. В стране приняты важные госпрограммы в защиту женского предпринимательства. Это свидетельствует о том, что государство заинтересовано в этом. Женщины-предприниматели вносят большой вклад в экономику страны, создавая рабочие места, новые инвестиционные проекты.

По словам заместителя председателя Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Антона Ветошкина, фонд устраняет те барьеры, которые еще имеются, для участия женщин в развитии экономики.

- При уставном капитале фонда – 500 миллионов долларов за десять с лишним лет мы вложили в экономику Кыргызстана более $965 миллионов. То есть без малого практически один миллиард долларов. Наши инвестиции охватывают самые разные отрасли и проекты, которые развивают, в том числе и женщины, в образовании, швейной отрасли, экотуризме, информационных технологиях и даже в производстве строительных материалов. У нас, например, есть очень интересный проект по производству базальтового волокна. Это первое в Кыргызстане производство базальтового волокна, экологически чистого материала, который ранее полностью страна импортировала. Сегодня предприятие не только обеспечило потребности страны, но и экспортирует свою продукцию. Даже в машиностроении женщины очень активно себя проявляют, - отметил Антон Ветошкин.

За десять с лишним лет Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 3.650 проектов как напрямую, так и через банки-партнеры. По словам Ветошкина, кредитный портфель фонда составляет почти треть от совокупного кредитного портфеля банковской системы Кыргызстана. Он также добавил, что выручка заемщиков фонда составляет около 9 процентов ВВП страны, а их совокупные налоговые отчисления почти 4 процента от всех налоговых поступлений в бюджет по итогам 2024 года. За время работы фонда создано более 33 тысяч рабочих мест. Социально-экономический эффект достигнут во многом благодаря реализации проектов, которые инициировали женщины.

- Причем, практически все проекты, возглавляемые женщинами-предпринимателями, на сто процентов успешны, - отметил Ветошкин. – Например, предприятие "Эко Кап" по производству бумажных стаканчиков полного цикла. Компания начала работу в 2012 году, это - единственное в Кыргызстане предприятие, выпускающее бумажные стаканчики. Благодаря поддержке фонда эта компания увеличила выпуск своей продукции в два раза. Таких успешных компаний, возглавляемых кыргызстанками, немало. Наш фонд будет и далее поддерживать их интересные проекты, - заверил Антон Ветошкин.

На форуме обсуждались также вопросы о роли женщин в развитии науки, здравоохранения, энергетики, зеленой экономики и инноваций, а также современные кадровые стратегии, способствующие раскрытию профессионального потенциала женщин.

Фото Светланы Лаптевой.


