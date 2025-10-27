В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

В прокуратуре Парижа подтвердили задержания подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра. В заявлении прокурора Лор Бекко говорится, что один из задержанных намеревался покинуть страну из аэропорта Шарля де Голля. Бекко также заявила, что глубоко сожалеет о "поспешном разглашении этой информации неосведомленными лицами без учета интересов следствия". По ее словам, это может помешать следствию, передает France Info.

Одного из подозреваемых по делу о краже драгоценностей из Лувра задержали вечером 25 октября в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает France Info со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Ранее о задержании также сообщил Paris Match - издание пишет, что подозреваемого задержали при посадке на самолет, направлявшийся в Алжир.

По данным Le Figaro, задержаны двое подозреваемых. Второго парижская полиция задержала в департаменте Сена-Сен-Дени. Оба взяты под стражу по обвинению в организованной краже и участии в преступном сообществе.

Всего в связи с кражей разыскиваются четверо подозреваемых: двое поднимались на галерею "Аполлон" с помощью автовышки, а еще двое участвовали в краже и помогли подозреваемым скрыться на скутерах.

19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро. Директор Лувра Лоранс Де Кар после этого подала прошение об отставке, однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу.

Источник: Медуза