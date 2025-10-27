Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

333  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В прокуратуре Парижа подтвердили задержания подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра. В заявлении прокурора Лор Бекко говорится, что один из задержанных намеревался покинуть страну из аэропорта Шарля де Голля. Бекко также заявила, что глубоко сожалеет о "поспешном разглашении этой информации неосведомленными лицами без учета интересов следствия". По ее словам, это может помешать следствию, передает France Info.

Одного из подозреваемых по делу о краже драгоценностей из Лувра задержали вечером 25 октября в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает France Info со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Ранее о задержании также сообщил Paris Match - издание пишет, что подозреваемого задержали при посадке на самолет, направлявшийся в Алжир.

По данным Le Figaro, задержаны двое подозреваемых. Второго парижская полиция задержала в департаменте Сена-Сен-Дени. Оба взяты под стражу по обвинению в организованной краже и участии в преступном сообществе.

Всего в связи с кражей разыскиваются четверо подозреваемых: двое поднимались на галерею "Аполлон" с помощью автовышки, а еще двое участвовали в краже и помогли подозреваемым скрыться на скутерах.

19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро. Директор Лувра Лоранс Де Кар после этого подала прошение об отставке, однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу.

Источник: Медуза


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451898
Теги:
ограбление, Франция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  